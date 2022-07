1° Comunicato stampa del 26.07.2022

(AGENPARL) – mar 26 luglio 2022 Lgt. Adolfo Pascarella

PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA ARRESTATO DAI CARABINIERI PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI COCAINA.

In Macerata Campania (CE), i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 50enne del posto, percettore di reddito di cittadinanza. I militari dell’Arma a seguito di perquisizione domiciliare all’interno della sua abitazione hanno rinvenuto e sequestrato un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo complessivo di 5,38 gr, nonchè diverso materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma contante di 1305,00 euro, sottoposta a sequestro poiché ritenuta provento di attività illecita.

L’arrestato, da ritenere innocente fino a sentenza irrevocabile, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G..