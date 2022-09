(AGENPARL) – BRUXELLES mer 29 giugno 2022 OPINION on the implementation of the Updated New Industrial Strategy for Europe: aligning spending to policy

Committee on Transport and Tourism

Carlo Fidanza

Source : © European Union, 2022 – EP



Fonte/Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-AD-719704_EN.pdf