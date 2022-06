(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 93 I verificati nel 1° AUTOslalom ‘cozzo disi’ casteltermini: domani start alle 9

Una giornata particolarmente soleggiata e intensa ha fatto oggi da cornice al cospetto del pubblico delle grandi occasioni alle operazioni preliminari riservate ai 95 annunciati protagonisti della sfida allestita nella cittadina agrigentina, ospiti nel “Centro accrediti” di via Aldo Moro. L’evento presentato nei locali della Miniera – Museo “Cozzo Disi”, alla presenza del sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro. Almeno quattro i favoriti per il successo finale, i trapanesi Arresta (Gloria B5), Giametta (Gloria B4) ed Incammisa (Radical SR4) e l’agrigentino Catanzaro (su Gloria B5). Punteggi assegnati per Challenge Palikè, Coppa Monti Sicani e Prix “Serena Casubolo”

Casteltermini, 04 giugno – Sono 93 i concorrenti ad aver portato a termine le operazioni preliminari e di verifica in vista dell’edizione del debutto (sarebbe meglio dire del ritorno) nel panorama automobilistico regionale del 1° Autoslalom Miniera ‘Cozzo Disi’ Casteltermini, nell’Agrigentino, prova d’apertura dello Challenge Palikè 022, della 1a Coppa Monti Sicani e del 1° Prix “Serena Casubolo”.

La competizione, affidata alla direzione di gara del calabrese (di Castrovillari) Massimo Minasi, scatterà domani mattina, domenica 5 giugno, con la salita di ricognizione (necessaria ai piloti per prendere confidenza con il rinnovato e tecnico tracciato (riasfaltato alla vigilia per lunghi tratti, rispetto ai 2,990 km del suo sviluppo) e per saggiare l’assetto di riferimento sulle proprie vetture. Il semaforo verde ed il confronto con il cronometro scatteranno poco dopo, per la disputa delle due manche ufficiali di gara, al culmine delle quali saranno stilate le classifiche, assoluta, di gruppo e classe. Nell’occasione, verrà pure assegnato il Memorial “Riccardo Arnone”, in ricordo dello studente in Medicina (prossimo alla laurea), appassionato di motori originario di Casteltermini, scomparso nel 1984 a soli 23 anni. Il trofeo vedrà protagonista il miglior pilota locale al termine della sfida di casa (ben 19 complessivamente).

Una folta ed entusiasta schiera di appassionati ha intanto fatto da cornice alle già citate operazioni preliminari, incurante della canicola che ha avvolto oggi la Sicilia ed in particolare Casteltermini, nell’area adibita del Centro accrediti nei locali del Bar ‘Charme Longue’, nella centrale via Aldo Moro. Presente tutto lo staff organizzatore al completo, la Casteltermini Corse guidata da Salvino Tinnirello (che per l’occasione tornerà pure ad indossare tuta e casco, alla guida della sua Renault Clio Williams) ed il Team Palikè Palermo (con al timone Anna Maria Lanzarone, Nicola, Dario, Roberto ed Alice Cirrito), collaborati dalla Muxaro Corse, rappresentata da Francesco Vullo e Camillo Sartorio.

Grande compiacimento, per l’entusiasmo nei confronti di un evento sportivo tornato ad ammantare il paese a forte vocazione mineraria insita nel Comprensorio della Valle dei Monti Sicani, è stato espresso dal sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro, il quale ha voluto intervenire alla cerimonia di presentazione dell’evento nei locali ristrutturati della Miniera Museo ‘Cozzo Disi’, al cospetto dell’assessore comunale allo Sport Vincenzo Puccio, di Nicola Cirrito, Salvino Tinnirello, del consigliere comunale Arturo Ripepe (il quale si è adoperato per far conferire alla kermesse il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e per il coinvolgimento, tra i tanti sponsor, del Banco di Credito Cooperativo “Giuseppe Toniolo” San Cataldo), di autorità cittadine, dei piloti dell’hinterland e di rappresentanti della stampa.

“Sono davvero entusiasta per il coinvolgimento di così tante persone qualificate – ha commentato Gioacchino Nicastro, primo cittadino di Casteltermini – il ritorno di questa kermesse dopo 10 anni di assenza, costituisce occasione per far conoscere alla Sicilia e ad altre regioni italiane la nostra miniera di “Cozzo Disi”, per la quale esiste un progetto di riqualificazione turistica. Tanto è stato fatto per ridare dignità e visibilità al sito minerario ma altro ancora può essere fatto. Lo slalom rappresenta anche un validissimo volàno per il rilancio turistico di un territorio che merita ulteriore promozione turistica”.

Almeno quattro tra gli specialisti siciliani, domani, i favoriti per la vittoria assoluta al Miniera ‘Cozzo Disi’. Pilota del momento è forse il giovane mazarese “figlio d’arte” Totò Arresta, tornato forte nelle due ultime stagioni a

Team Palikè p.za Generale Cascino, 155/156 – 90142 PALERMO

competere ad alto livello nelle sfide motoristiche ospiti in Sicilia. Il portacolori della Scuderia Armanno Corse Palermo è colui che ha vinto più gare quest’anno, ben tre sinora ed a Casteltermini proverà a calare il “poker” al volante della veloce monoposto Gloria B5 Evo Suzuki preparata dal Team del campione siciliano Slalom in carica, Girolamo Ingardia. A contrastare il passo ad Arresta proverà di certo l’altro veloce mazarese Giuseppe Giametta, già vincitore quest’anno nello Slalom del Satiro a Mazara del Vallo, gara di casa. Il neo portacolori della Scuderia Venanzio avrà a disposizione la consueta agile Gloria B4 Yamaha Fazer iscritta nella classe E2SS 1150.

A Casteltermini non mancherà neppure il “veterano” di tante battaglie, il trapanese (nato a Custonaci) Nicolò Incammisa, il quale ambisce fortemente ad iscrivere per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro della gara sicana con la usuale (anche se non aggiornatissima) Radical SR4 Suzuki E2SC 1600 iscritta dalla Trapani Corse, di cui lo stesso Incammisa è presidente. “Outsider” di lusso sarà l’agrigentino (risiede a Sciacca) Salvatore Catanzaro, nome relativamente nuovo nel panorama isolano negli slalom, ma già capace di mettersi in mostra, quest’anno, con la Gloria B5 Evo Suzuki schierata dalla Armanno Corse, con la quale è salito un paio di volte sul podio, in questo primo scorcio di stagione. Da tenere d’occhio anche le altre monoposto con alla guida gli altri trapanesi Vito Molinari (nativo di Partanna), su Formula Arcobaleno Suzuki del Team del Mago e Vito Grammatico, su Gloria B5 Suzuki della Trapani Corse, nonché il palermitano Vito Di Falco (Gloria B4 Yamaha, Misilmeri Racing). Da ammirare con curiosità anche il prototipo BRC Suzuki Hayabusa, portato a Casteltermini dal messinese Sergio Bertolami, in E2SC 1400.

Il network specializzato Strade ’89 Sport & Comunicazione si occuperà di amplificare ulteriormente l’offerta promozionale legata allo Challenge 022, attraverso servizi filmati e fotografici sulle singole prove in calendario che verranno confezionati ed inviati alle principali testate e televisioni regionali nonché “postate” sui principali social media. Tramite l’app Sportity sarà possibile ricevere informazioni in tempo reale tratte dall’albo di gara e su tutto ciò che riguarda la competizione.

Il tracciato, della lunghezza di 2,990 km, è ricavato lungo la strada provinciale numero 22, che collega la località “Cozzo Disi” alla cittadina agrigentina, non lontano dall’omonima antica solfara (tra le più grandi d’Europa ed ultima tra le miniere siciliane ad essere dismessa, nel 1988). La premiazione si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Casteltermini, ad apertura del parco chiuso.

FOTO 1 AF, 1AG, 1 AH CENTRO ACCREDITI, CONTROLLO VETTURE VIA ALDO MORO – by MANUEL MARINO

FOTO 1 AI SINDACO GIOACCHINO NICASTRO ED AUTORITA’ – by GIUSEPPE CANNAVO’

🔊 Listen to this