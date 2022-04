(AGENPARL) – mar 12 aprile 2022 [IMF Country Reports](http://www.imf.org/external/pubs/cat/scr1_sp.aspx?s_year=1997&e_year=2012&brtype=default)

[Open in your browser](http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/12/Montenegro-Technical-Assistance-Report-External-Sector-Statistics-516523?cid=em-COM-123-44608)

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/12/Montenegro-Technical-Assistance-Report-External-Sector-Statistics-516523?cid=em-COM-123-44608

Country Report No. 2022/117 : Montenegro: Technical Assistance Report-External Sector Statistics

APRIL 12, 2022

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/12/Montenegro-Technical-Assistance-Report-External-Sector-Statistics-516523?cid=em-COM-123-44608

The International Monetary Fund (IMF)’s Statistics Department (STA) conducted a technical assistance (TA) mission to the Central Bank of Montenegro (CBM) for the compilation of external sector statistics (ESS) during April 28–May 13, 2021. The mission was funded by Eurostat to meet the European Union (EU)’s acquis1 from the ESS perspective. The mission focused on the compilation of quarterly international investment position (IIP),2 and assisted the CBM in preparing the Reserves Data Template (RDT) as well as in recording of financial intermediary services indirectly measured (FISIM) in balance of payments statistics.

