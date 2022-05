(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 La forza della collaborazione: Autorità di Sistema Portuale, Organizzazioni Sindacali, RLS di Sito

Venerdì 20 maggio primo convegno nazionale delle RLSS di sito alla Spezia. Presente anche il Ministro Orlando.

Venerdì 20 maggio si terrà il primo convegno nazionale delle RLSS di sito presso l’auditorium dell’AdSP alla Spezia. L’iniziativa, organizzata dagli RLSS (Mirco Lamberti-UIL-, Gianluca Maggi-CISL-, Marco Costa -CGIL-) del porto della Spezia e dall’Autorità di Sistema Portuale assieme a CGIL -FILT, FIT-CISL, UILTRASPORTI, nasce dalla necessità di promuovere in modo sempre più incisivo la sicurezza nell’ambito lavorativo portuale.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (RLSS) ricoprono un ruolo strategico all’interno del sito di lavoro: sono l’anello di congiunzione tra le parti datoriali, le istituzioni e gli RLS che coordinano attraverso riunioni periodiche, si relazionano con le aziende del sito, la PSAL, l’ADSP, la Capitaneria di Porto, Confindustria. Inoltre, utilizzando lo strumento del Comitato di Igiene & Sicurezza, interagiscono contemporaneamente con tutti i soggetti al fine di migliorare la sicurezza all’interno dei porti della Spezia e di Marina di Carrara.

Il Comitato, ad esempio, è stato utilizzato spesso in maniera efficace per gestire le emergenze dettate dalle condizioni metereologiche e quelle relative alla Pandemia del COVID19.

Le RLSS si pongono come elemento trainante nei processi di lavorazione, consentendo ad esse di eliminare o prevenire pericoli e incidenti.

In particolare, in questa occasione, l’accento è stato posto sul concetto di collaborazione tra le parti del Sito Portuale.

Di fondamentale importanza, dunque, la sinergia creatasi,con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

I lavori del convegno prenderanno il via alle ore 8,15 dopo la registrazione dei partecipanti, con gli interventi di Mario Sommariva, Presidente AdSP Mar Ligure Orientale; Pierluigi Peracchini, Sindaco La Spezia; Maria Luisa Inversini, Prefetto La Spezia; Alessandro Ducci, Capitaneria di Porto La Spezia; Alessandro Ferrari, Direttore Assiterminal; Alfredo Scalisi, Managing Director LSCT; Andrea Natale, Direttore Terminal del Golfo; Daniele Ciulli, General Manager Terminal Cruise La Spezia e Carrara; Angelo Villa, Dirigente Medico P.S.A.L.

A seguire RLSS Genova; RLSS Livorno; RLSS Trieste; Luca Comiti, Segretario Generale FILT-CGIL La Spezia; Mario Ghini, Segretario Generale UILTRASPORTI La Spezia; Antonio Carro, Segretario Generale CISL La Spezia.

La sessione del mattino si chiuderà con l’intervento di Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e Politiche Sociali. Alla ripresa pomeridiana, prevista per le ore 14:00, sono previsti liberi interventi su punti Protocollo Nazionale RLSS. Le conclusioni, alle 16:00 circa. Moderatori del convegno saranno Mirco Lamberti, Marco Costa, Gianluca Maggi.

La Spezia, 18 maggio 2022

🔊 Listen to this