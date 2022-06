(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXC.Rct.BEzz.A.BDQFIryhoSib97nfXzVJs6oq4WZ3JDvXK0TkTJQ-Hn4W-cSStKU8_9DturFZwiiFCxiX-m6JajXzQHJY4jPaXw)

Le notizie del giorno

02/06/2022

[Il Papa: la famiglia per vivere la santità nel quotidiano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXC.Rct.BEz-.A.8lZyvnmnYNo5FYTEBFdQxW3__dmpI04K6oZbNbZ2y9yp2cUZMoqfZDOv95rrNSLw7eb5KxBHrqaW8Qcg95HJUA)

C’è la famiglia al centro del Video del Papa con l’intenzione di preghiera per il mese di giugno diffuso oggi dalla Rete Mondiale di Preghiera. Francesco ricorda l’ormai vicino Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma ed esorta le famiglie cristiane a esprimere l’amore con gesti concreti, a imparare …

Francesco scrive alla sovrana del Regno Unito nel giorno delle celebrazioni per il Giubileo di platino dell’ascesa al trono e per il 96.mo genetliaco e assicura …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Con le nuove normative viene consentito l’accesso in Vaticano, nei Dicasteri e negli organismi della Curia Romana senza il possesso di certificazioni sanitarie. …

Il riconoscimento del Dicastero per la Cultura è stato consegnato al regista Premio Oscar dal cardinale Ravasi nell’ambito della manifestazione “Sacroexpo” che …

Prende il via la seconda edizione della convention organizzata dalla Commissione delle Conferenze episcopali dell’Ue e dalla Fondazione Konrad-Adenauer. …

La Lavra, nel Donetsk, è stata colpita il 30 maggio dall’attacco russo nella città di Svyatogorsk. Morto l’archimandrita, due monaci e una suora. Sconosciuto il …

Il vescovo della cittadina umbra, monsignor Domenico Sorrentino, ha affermato che il giovane millennial e San Francesco sono vie per incontrare Gesù

Curato dalla diocesi di Teramo-Atri e dall’Università di Teramo, e con un messaggio del Papa, il volume raccoglie contributi multidisciplinari e storici. …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXC.Rct.BE0D.A.VmKBKSRSJf9w00iJiFRSwMJgl_ekravyXuUFshEFUuEW86-JoBy47aV0PfuBJps707Gej17jt58lSplTq7BBXg)



In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXC.Rct.BE0G.A.0nNaslV1AFXH629l9rsKse7AQMtNwaIRHbZN7tNujeLqQISae2bS3EjWcQgQhd1FFyEvV0NyfGvaex04jMfP4Q)



10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EXC.Rct.BEz6.A.iMWMPEdeFf6KClxJtmd-inPbl1z2IRG23hoBZtsKBLLf2EVfI4ttRGI3stOeG6RfJ8noaRi-p-2Lyy-lf9P75g)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Nella Giornata internazionale dei bambini, è drammatico il bilancio di 98 giorni di guerra in Ucraina. Sono 700 i minori uccisi o feriti. Intanto mentre …

Lo studioso Zinoviy Svereda si sofferma sull’uso delle materie prime nelle situazioni di conflitto ed esorta l’Ucraina e gli altri Paesi a ripensare il sistema …

Nella metropoli dell’Oklahoma, un uomo ha fatto fuoco nel centro medico Natalie Building, uccidendo 5 persone e suicidandosi subito dopo. Dell’accaduto, …

La Festa della Repubblica, dopo uno stop di due anni a causa della pandemia di Covid, torna ad essere celebrata con la tradizionale Parata militare dei Fori …

Da oggi a domenica 5 giugno si svolge in diversi luoghi della città il Festival dell’Economia 2022 giunto alla sua diciasettesima edizione. “Dopo la Pandemia. …

