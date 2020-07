USA, UN RECORD DI 4,8 MILIONI DI POSTI DI LAVORO CREATI A GIUGNO, BATTENDO IL RECORD STABILITO IL MESE SCORSO

(AGENPARL) – White House, 02 luglio 2020 – L’economia della nostra nazione ha superato un altro record con l’aggiunta di 4,8 milioni di posti di lavoro nel mese di giugno, portando il ritorno economico a 7,5 milioni di posti di lavoro aggiunti negli ultimi due mesi, secondo il rapporto sulla situazione dell’occupazione di giugno del Bureau of Labor Statistics.

Maggio e giugno si classificano come i due maggiori guadagni mensili nella storia, con il numero di giugno che supera ancora una volta le aspettative. A giugno, quasi tutti i principali settori dell’occupazione hanno beneficiato di un aumento dei posti di lavoro, con l’industria del tempo libero e dell’ospitalità che ha registrato un aumento di 2,1 milioni e il commercio al dettaglio in aumento di 740.000. Questi guadagni probabilmente riflettono la riapertura delle economie statali da maggio (in base alla settimana lavorativa compreso il 12 maggio) fino a giugno (in base alla settimana lavorativa compreso il 12 giugno).

Milioni di americani hanno risentito dei costi della chiusura economica a causa di COVID-19, e mentre la velocità di questa ripresa ha superato di gran lunga le aspettative, i posti di lavoro non hanno ancora recuperato il terreno perduto dall’inizio della chiusura economica. Da febbraio ad aprile, sono stati persi quasi 22,2 milioni di posti di lavoro totali. Negli ultimi due mesi, sono tornati 7,5 milioni (33,8 percento) di tali lavori. La Figura 1 mostra che mentre l’industria del tempo libero e dell’ospitalità ha registrato i maggiori guadagni negli ultimi due mesi, l’industria ha ancora 4,8 milioni di posti di lavoro da recuperare per raggiungere il livello pre-COVID.

Inoltre, il rapporto BLS sulla situazione occupazionale di giugno stima che il tasso di disoccupazione complessivo sia sceso di un record di 2,2 punti percentuali a giugno all’11,1% e di 3,6 punti percentuali negli ultimi due mesi.

Anche la riduzione di 3,6 punti percentuali del tasso di disoccupazione ufficiale da aprile probabilmente sottostima i progressi effettivi realizzati. Come ha recentemente spiegato il commissario BLS William Beach , le circostanze uniche causate da COVID-19 hanno portato l’indagine sull’occupazione domestica a classificare erroneamente alcuni lavoratori come “impiegati” che avrebbero dovuto essere classificati come “disoccupati” a causa di chiusure temporanee di imprese. Come il Consiglio dei consulenti economici (CEA) ha notato in precedenza nel nostro 8 mag ° blog, affrontare questo problema avrebbe potuto portare ad un tasso di disoccupazione al rialzo del 19% ad aprile. Nel tenere conto di questa classificazione errata, CEA rileva che il tasso di disoccupazione del 19,6 per cento ad aprile è sceso al 12,3 per cento a giugno (vedi figura 2). Questa riduzione di 7,2 punti percentuali è doppia rispetto alla riduzione di 3,6 punti percentuali del tasso di disoccupazione ufficiale nello stesso periodo.

Il ritorno economico ha ridotto la disoccupazione su tutta la linea per diversi gruppi demografici. Secondo il BLS, il tasso di disoccupazione è diminuito di 3,1 punti percentuali per gli ispanici americani e di 1,4 punti percentuali per i neri americani. In effetti, i neri americani hanno registrato il secondo maggior guadagno di occupazione registrato e le donne nere di età superiore ai 20 anni hanno registrato il più grande guadagno di lavoro registrato. Inoltre, il tasso di disoccupazione femminile è diminuito di 2,7 punti percentuali, che è maggiore della riduzione per gli uomini nel secondo mese consecutivo. Con la riapertura delle attività americane, il mese scorso gli adolescenti hanno visto una riduzione del tasso di disoccupazione di 6,7 punti percentuali, in linea con i grandi guadagni di lavoro nei settori del tempo libero, dell’ospitalità e del commercio al dettaglio.

Mentre il rapporto sull’occupazione di giugno è senza dubbio una notizia positiva per la nostra nazione, milioni di americani continuano a soffrire a causa della pandemia di COVID-19. Rimane un numero crescente di lavoratori disoccupati di lunga durata, i lavoratori a basso reddito continuano a costituire una porzione minore della forza lavoro e più di uno su dieci lavoratori rimangono disoccupati. I successi nella relazione sull’occupazione, tuttavia, dovrebbero fornire una fonte di ottimismo a tutti gli americani mentre guardiamo al futuro.

Per due mesi consecutivi, abbiamo registrato i maggiori guadagni di lavoro nella storia e la resilienza del popolo americano rimane forte poiché abbiamo recuperato circa un terzo delle perdite di posti di lavoro legate a COVID da marzo e aprile. Mentre guardiamo al futuro, dovremmo essere consapevoli del lavoro che rimane, in modo che gli americani dimenticati non vengano più dimenticati.