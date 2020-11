Usa, Trump sulle elezioni contestate: ‘Non posso dirti cosa succederà’

(AGENPARL) – Roma, 16 novembre 2020 – Il presidente Donald Trump ha dichiarato venerdì al New York Post in un’intervista che è determinato a continuare a contestare i risultati delle elezioni presidenziali in tribunale e ha detto delle sue aspettative per l’esito delle elezioni contestate: «Non posso dirti cosa sta succedendo accadere».

Trump ha detto a Michael Goodwin del Post che crede che «questa elezione sia stata rubata», ha sottolineato l’entusiasmo mostrato per la sua candidatura ai raduni su larga scala, si è scagliato contro il sistema di voto utilizzato per calcolare i voti e ha insistito sul fatto che “non è possibile” che lui ha perso.

Alla domanda se avrebbe accettato i risultati se la sua serie di ricorsi legali fallisse, ha detto: «Vedremo come andrà a finire».

«È difficile venire a patti quando non lasceranno che i tuoi osservatori del sondaggio osservino» lo scrutinio del voto, ha detto Trump, aggiungendo: «Ancora una volta, non posso dirti cosa succederà».

Trump ha diverse sfide legali in sospeso in stati chiave del campo di battaglia, e si ipotizza che se alcune di queste riusciranno a bloccare la certificazione dei risultati elettorali, nessuno dei due candidati riceverebbe i 270 voti necessari per il Collegio elettorale e potrebbe derivarne una “elezione contingente”, in cui i delegati statali alla Camera sceglierebbero il presidente.

È un percorso verso una possibile vittoria di Trump che il professore emerito di diritto di Harvard Alan Dershowitz ha delineato in un’intervista a Newsmax , prevedendo che la strategia di Trump si sarebbe concentrata sul negare le possibilità del candidato democratico Joe Biden di ottenere 270 voti.

«Quello che sta cercando di fare è negare 270 voti a Joe Biden, sfidando in Pennsylvania, Georgia, Nevada, Michigan, Arizona», ha detto Dershowitz, aggiungendo che non consentire a Biden di raggiungere 270 voti su 538 alla fine costringerebbe House delegazioni statali al voto, dove i repubblicani hanno un vantaggio sui democratici. Attualmente, il GOP ha una maggioranza di delegazioni statali 26-23-1 alla Camera dei rappresentanti.

“Se riesce a mantenere il conteggio di Biden al di sotto di 270, allora la questione va alla Camera dei rappresentanti, dove, ovviamente, c’è una maggioranza repubblicana tra le delegazioni degli Stati, e si vota per Stato se va alla Camera”, Dershowitz ha detto. “Sta cercando di seguire il playbook di tre elezioni del 19 ° secolo.”

La campagna di Trump o il team legale non hanno dichiarato pubblicamente se quella strategia è in gioco.

Un’altra possibilità che viene proposta è uno scenario in cui il governatore e il legislatore in uno stato fortemente contestato presentano due diversi risultati elettorali, portando a una situazione in cui ci sono due gruppi di “elettori in duello” e spetterebbe al Congresso determinare quale accettare.

Nel frattempo, Trump ha detto più volte a Goodwin che crede che il software di voto, di Dominion Voting Systems, sia stato in qualche modo compromesso, facendo eco a precedenti osservazioni a questo proposito.

Il voto è stato “tabulato da una società privata della Sinistra Radicale, Dominion, con una cattiva reputazione e attrezzature fottute che non potevano nemmeno qualificarsi per il Texas (che ho vinto molto!), Fake & Silent Media e altro” Trump ha scritto in un tweet .

“Rapporto: Dominion ha cancellato 2,7 milioni di voti Trump a livello nazionale. L’analisi dei dati rileva che 221.000 voti della Pennsylvania sono passati dal presidente Trump a Biden. 941.000 voti Trump cancellati. Gli stati che utilizzano i sistemi di voto Dominion hanno cambiato 435.000 voti da Trump a Biden “, ha scritto Trump in un post separato su Twitter.

L’ex procuratore federale Sidney Powell, un avvocato della campagna di Trump, ha suggerito in un’intervista di domenica che il team legale del presidente sta ricevendo un diluvio di prove riguardanti frodi e irregolarità degli elettori, anche per quanto riguarda i sistemi di voto del dominio, sostenendo che il software ha cambiato “milioni di voti” da Trump a Biden.

Mentre Powell ha rifiutato di fornire dettagli sulle prove secondo quanto riferito in suo possesso, ha detto a Fox Business che ha prove sufficienti di frode elettorale per avviare un’indagine criminale diffusa e che “Ci stiamo preparando a ribaltare i risultati delle elezioni in più stati”.

Dominion Voting Systems ha negato più volte ai media che il suo software e i suoi dispositivi non sono sicuri.

“Dominion Voting Systems nega categoricamente false affermazioni sui problemi di cambio di voto con i nostri sistemi di voto”, ha affermato la società in una dichiarazione . “Le affermazioni di cancellazione / cambio di voto sono completamente false.”

Una coalizione nazionale che include la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency del Department of Homeland Security e l’Associazione nazionale dei direttori elettorali statali ha affermato che mancano prove a sostegno dell’affermazione che il software di voto abbia cancellato o cambiato i voti nelle elezioni.

«Non ci sono prove che un sistema di voto abbia cancellato o perso voti, cambiato voti o sia stato in qualche modo compromesso», ha detto una dichiarazione congiunta della coalizione e ha definito le elezioni del 2020 “le più sicure nella storia americana”.

Ben Hovland, capo della Commissione per l’assistenza elettorale, un’agenzia federale che testa e certifica la tecnologia elettorale, ha dichiarato in un’intervista al MIT Technology Review : «Non ci sono prove da nessuna parte di frodi elettorali diffuse».

«Se c’è qualcosa in questo», ha detto Hovland, riferendosi alle accuse di frode, «i funzionari elettorali vorranno andare in fondo alla questione più di chiunque altro. Hanno a cuore l’integrità del processo e vogliono assicurarsi che sia giusto e che la volontà degli elettori si rifletta».

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.