Usa, L’avvocato di Trump Sidney Powell: «Ci stiamo preparando a ribaltare i risultati delle elezioni in più Stati»

(AGENPARL) – Roma, 15 novembre 2020 – L’ex procuratore federale Sidney Powell , un avvocato del comitato elettorale di Trump , ha suggerito in un’intervista domenicale che ci sono ancora più prove che emergono nelle affermazioni del presidente Donald Trump di frode elettorale e irregolarità.

«Ci stiamo preparando a ribaltare i risultati delle elezioni in più stati», ha detto Powell, affermando di avere prove sufficienti di frodi elettorali per avviare un’indagine penale su vasta scala. «Non faccio commenti senza avere le prove a sostegno», ha aggiunto, dicendo che il software elettorale ha cambiato «milioni di voti» da Trump al candidato democratico Joe Biden.

Powell ha fornito in particolare consulenza legale al generale Michael Flynn nel 2019. È stata nominata nel team legale di Trump negli ultimi giorni.

Powell ha detto che un informatore si è fatto avanti e ha detto che il software elettorale è stato progettato per “truccare le elezioni”, dicendo che “l’ha visto accadere in altri paesi”, riferendosi ai sistemi di voto Dominion Voting Systems e Smartmatic, o forse altri software e macchine.

«Abbiamo così tante prove, mi sento come se arrivasse attraverso una manichetta antincendio», ha detto Powell, pur sottolineando che non rivelerà le prove che ha.

«Possono inserire una pen drive nella macchina [per il voto], possono caricarvi software anche da Internet … persino dalla Germania o dal Venezuela», ha detto, aggiungendo che le operazioni «possono guardare i voti in tempo reale» e «possono spostare i voti in tempo reale» o presunti cattivi attori «possono accedere a distanza a qualsiasi cosa».

«Abbiamo identificato matematicamente l’esatto algoritmo che hanno utilizzato e abbiamo pianificato di utilizzare fin dall’inizio», che presumibilmente ha trasferito i voti a Biden, ha osservato Powell.

Powell ha anche fatto riferimento a un’indagine del 2019 di Sens. Amy Klobuchar (D-Minn.), Elizabeth Warren (D-Mass.), Ron Wyden (D-Ore.), Nonché altri legislatori democratici in Dominion Voting Systems, Election Systems & Software e Hart InterCivic. I senatori avevano espresso preoccupazione per la sicurezza dei sistemi di voto.

«Abbiamo preoccupazioni per la diffusione e l’effetto degli investimenti in private equity in molti settori dell’economia, inclusa l’industria tecnologica elettorale, parte integrante del processo democratico della nostra nazione», hanno scritto i legislatori nelle loro lettere alle aziende su un anno fa. «Questi problemi minacciano l’integrità delle nostre elezioni e dimostrano l’importanza di sistemi elettorali forti, durevoli e non vulnerabili agli attacchi».

Più tardi nell’intervista di domenica mattina, Powell ha detto che il suo team ha «rilevato irregolarità di voto che sono inspiegabili» negli stati in cui i funzionari ritengono di avere sistemi validi.

Durante le elezioni, i repubblicani alla Camera sono stati in grado di capovolgere almeno 11 seggi mentre il GOP è pronto a mantenere il controllo del Senato. Alcuni conservatori hanno messo in dubbio come un tale modello di voto sia possibile per Biden per vincere le elezioni presidenziali, per non parlare di ricevere più voti di qualsiasi altro candidato presidenziale nella storia americana, inclusa la vittoria del presidente Barack Obama nel 2008.

Le aziende rispondono

L’agenzia di sicurezza informatica del Dipartimento per la sicurezza interna ha rilasciato giovedì una dichiarazione definendo le elezioni generali del 2020 le «più sicure nella storia americana», nonostante le molteplici sfide legali che presumevano una serie di presunte irregolarità di voto in diversi stati campo di battaglia.

«Le elezioni del 3 novembre sono state le più sicure nella storia americana. In questo momento, in tutto il paese, i funzionari elettorali stanno rivedendo e ricontrollando l’intero processo elettorale prima di finalizzare il risultato», si legge nella dichiarazione rilasciata dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).

Smartmatic, in una dichiarazione di sabato, ha affermato di non avere legami con Dominion Voting Systems. Powell ha suggerito che Smartmatic è gestito da Dominion nell’intervista.

Dominion, nelle ultime settimane, ha ripetutamente negato che i suoi sistemi fossero in qualche modo compromessi.

«All’indomani delle elezioni generali del 2020, è circolata una grande quantità di disinformazione su Smartmatic e altre società che forniscono tecnologia elettorale alle giurisdizioni di voto negli Stati Uniti. Vorremmo dissipare queste affermazioni errate con i fatti», ha scritto l’azienda, aggiungendo che «non ha mai posseduto azioni o ha avuto alcuna partecipazione finanziaria in Dominion Voting Systems».

Dominion ha anche confutato le accuse secondo cui le sue macchine avrebbero cambiato i voti da Trump a Biden il giorno delle elezioni e oltre.

«Dominion Voting Systems nega categoricamente qualsiasi reclamo su qualsiasi cambio di voto o presunti problemi software con i nostri sistemi di voto», ha detto un portavoce dell’azienda in una dichiarazione al Denver Post. «I nostri sistemi continuano a contare in modo affidabile e accurato le schede elettorali e le autorità elettorali statali e locali hanno confermato pubblicamente l’integrità del processo».

———————

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.