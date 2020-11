USA, I SOSTENITORI DEL BLM E DEGLI ANTIFASCISTI ATTACCANO LA FAMIGLIA MULTIRAZZIALE AL MILLION MAGA MARCH

(AGENPARL) – Roma, 15 novembre 2020 – Il presidente Trump ha fatto una visita a sorpresa al Million MAGA March. Una brutta scena si è sviluppata sabato al Million MAGA March quando un sostenitore di Black Lives Matter e un uomo che stava marciando con un gruppo antifascista hanno molestato una famiglia multirazziale che stava mostrando il loro sostegno al presidente Donald Trump.

Migliaia di sostenitori di Trump si sono riuniti sabato a Washington, DC, per radunarsi attorno a Trump. Tuttavia, le tensioni sono esplose nel pomeriggio dopo che orde di oppositori alla manifestazione si sono riunite.

MAGA moving to SCOTUS >> The crowd of several thousand is now heading east on Pennsylvania Ave, marching past Trump Hotel to Capitol Hill.

Freedom Plaza emptying. #MillionMAGAMarch @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/BGDDf8PUM2 — Mike Valerio (@MikevWUSA) November 14, 2020

Uno dei gruppi controprotest alla manifestazione di Trump è stato Refuse Fascism, un ” movimento nazionale che si autodefinisce che si organizza per cacciare il regime Trump / Pence”. Il gruppo antifascista aveva annunciato giorni prima che stavano organizzando una controprotesta per “sopraffare” i sostenitori di Trump.

“Ci stiamo radunando in modo non violento”, ha detto a WUSA-TV Lucha Bright di Refuse Fascism . “Non intendiamo coinvolgerli. Vogliamo sopraffarli con il nostro numero. Se ci attaccano, non è fuori dall’autorità delle possibilità di quello che fanno. Ma speriamo, soprattutto se ci riuniamo in gran numero, che li travolgeremo con la nostra forza “.

Il video di sabato mostra un gruppo vestito di nero con i cartelli arancioni “Rifiuta il fascismo” che inseguono una famiglia multirazziale, che comprendeva tre bambini piccoli. Diverse persone nella folla si mettono di fronte alla madre nera che indossa una giacca Trump e spinge un passeggino con un bambino al Black Lives Matter Plaza.

Una donna che indossa una maglietta “Black Lives Matter” si scontra con la madre, ma viene separata da un uomo, presumibilmente il padre. Poi il sostenitore del BLM si mette in faccia al padre, e sembra che gli urli: “Sei una brutta stronza!” La madre grida: “Vattene!” Una delle figlie viene vista piangere.

Il padre pungola la donna con l’asta della bandiera per tenerla a distanza. La donna poi accusa il padre di provare a togliergli la bandiera di Gadsden, lui la sventola con la mano. Poi un uomo vestito di nero che camminava con il gruppo antifascista avanza verso il padre e lo attacca.

Il padre si vendica colpendo l’uomo con l’asta della bandiera. La donna corre verso il padre e viene colpita anche lei con l’asta della bandiera. Il padre viene spinto a terra e cade sopra il bambino piccolo, che urla di dolore. La polizia separa immediatamente le due parti.

Il video girato dal fotoreporter Jorge Ventura mostra che la donna e l’uomo avevano lividi sulla testa.

( Avviso contenuto: video grafico )

In un altro video, una coppia con in mano un cartello “Rifiuta il fascismo” molesta un sostenitore di Trump il cui figlio sembra indossare un cappello “Rendi l’America di nuovo grande”.

Trump supporter who has a small child with him are arguing with BLM supporters on BLM Plaza pic.twitter.com/P21sm6yToN — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) November 14, 2020

Il video girato dal fotoreporter Jorge Ventura mostra che la donna e l’uomo avevano lividi sulla testa.

( Avviso contenuto: video grafico )

In un altro video, una coppia con in mano un cartello “Rifiuta il fascismo” molesta un sostenitore di Trump il cui figlio sembra indossare un cappello “Rendi l’America di nuovo grande”.

All’inizio della giornata, c’erano manifestanti black bloc con cartelli che dicevano: “Dai un pugno in faccia al MAGA”, che si sono opposti ai sostenitori di Trump riuniti vicino alla Corte Suprema, dove è scoppiata una zuffa.

Scuffle breaks out by the Supreme Court, tensions are very high at the moment #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/cisf7y2DJ4 — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) November 14, 2020

( Avviso contenuto: video grafico )

In un altro video, una coppia con in mano un cartello “Rifiuta il fascismo” molesta un sostenitore di Trump il cui figlio sembra indossare un cappello “Rendi l’America di nuovo grande”.

All’inizio della giornata, c’erano manifestanti black bloc con cartelli che dicevano: “Dai un pugno in faccia al MAGA”, che si sono opposti ai sostenitori di Trump riuniti vicino alla Corte Suprema, dove è scoppiata una zuffa.

Heading towards Freedom Plaza in DC — lots of roads blocked off and people walking to the plaza in preparation for the #MillionsMAGAMarch pic.twitter.com/lDOteFSjef — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) November 14, 2020

The MAGA march just reached SCOTUS, where they’ve been met with counter-protesters wearing black bloc. Police are keeping the two groups separate right now, but the scene is tense pic.twitter.com/79njPhcKIZ — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) November 14, 2020

Prima che i controprotestatori arrivassero sulla scena, migliaia di sostenitori di Trump hanno cantato all’unisono lo “Stendardo Spangled”.

Thousands of Trump supporters sing the “Star Spangled Banner” in unison. pic.twitter.com/Dm30sGGPv0 — Savanah Hernandez (@sav_says_) November 14, 2020

Prima che la Million MAGA March iniziasse, Trump è passato in auto con il suo corteo e ha salutato i suoi sostenitori.

President Trump just drove by the #MillionMAGAMarch in DC and the crowd went crazy. I ran along side the motorcade. Notice him waving right after you see security walking beside the car. pic.twitter.com/EQMFogOVN4 — Sara Sidner (@sarasidnerCNN) November 14, 2020

