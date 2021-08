(AGENPARL) – Roma, 18 agosto 2021 – I proprietari dei ristoranti hanno citato in giudizio il sindaco di New York Bill de Blasio per l’obbligo della prova della vaccinazione contro il coronavirus.

Il New York Post riporta:

Le aziende sostengono che l’obbligo viola i loro diritti costituzionali e prende di mira ingiustamente alcune aziende ma non altre come chiese, negozi di alimentari, scuole, uffici e strutture mediche, sostiene la causa intentata martedì alla Corte Suprema di Staten Island. La causa afferma che l’obbligo è “arbitrario e capriccioso” per una serie di motivi, tra cui la variante Delta COVID-19 altamente contagiosa può diffondersi tra persone vaccinate e non vaccinate, affermano i documenti depositati in tribunale. L’obbligo non prevede inoltre alcune eccezioni per la vaccinazione come: coloro che hanno già contratto il virus; coloro che sono allergici agli ingredienti del vaccino; coloro che hanno condizioni preesistenti che rendono rischioso vaccinarsi e coloro le cui convinzioni religiose impediscono loro di ottenerlo, sostiene il deposito.

«La decisione di ottenere il vaccino dovrebbe in definitiva spettare all’individuo e al suo medico, che conosce la storia medica completa di quella persona, piuttosto che a un politico», si legge nei documenti del tribunale.

Le imprese hanno chiesto al tribunale di bloccare le regole sui vaccini tramite un’ingiunzione preliminare.

All’inizio di agosto, De Blasio ha annunciato che New York City imporrà ai clienti di mostrare la prova della vaccinazione prima di entrare negli strutture al chiuso. La mossa è arrivata dopo che il governatore uscente di New York Andrew Cuomo (D) ha esortato le aziende a impedire alle persone non vaccinate di entrare nei loro stabilimenti.

«Dobbiamo scuotere le persone a questo punto e dire: ‘Vieni ora.’ Abbiamo provato volontariamente. Non avremmo potuto essere più gentili e compassionevoli. Test gratuiti, ovunque ti volti, incentivi, amichevoli, calorosi abbracci. La fase volontaria è finita”, ha detto De Blasio in una recente intervista a MSNBC.

«Sempre di più, ci sarà una realtà in cui, se sei vaccinato, ti si apre un mondo di opportunità. Se non sei vaccinato, ci saranno sempre più cose che non puoi fare», ha aggiunto.»