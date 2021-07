Usa, i democratici temono la catastrofe dell’affluenza alle urne a causa delle leggi sul voto del GOP

(AGENPARL) – Roma, 26 luglio 2021 – C’è una crescente preoccupazione, al limite dell’allarme, per il potenziale impatto nel 2022 della serie di nuove restrizioni al voto. Lo rivela il quotidiano Il Politico in un articolo dal titolo «Siamo fottuti: i democratici temono la catastrofe dell’affluenza alle urne a causa delle leggi sul voto del GOP»

Dopo che i repubblicani della Georgia hanno approvato una legge sul voto restrittiva a marzo, i democratici hanno iniziato a fare i conti.

Il nuovo requisito di identificazione degli elettori dello stato per le schede elettorali potrebbe interessare gli oltre 270.000 georgiani privi di identificazione. La disposizione che taglia il numero di urne elettorali potrebbe interessare centinaia di migliaia di elettori che hanno votato per corrispondenza in questo modo nel 2020 , e questo solo nei popolosi sobborghi di Atlanta.

I democratici in altri Stati in cui sono state approvate leggi di voto altrettanto restrittive stanno arrivando alla stessa conclusione. Le dichiarazioni con più di tre dozzine di funzionari eletti democratici, operatori di partito e attivisti per i diritti di voto in tutto il paese rivelano una crescente preoccupazione, al limite dell’allarme, per il potenziale impatto nel 2022 della serie di nuove leggi approvate dalle legislature repubblicane, in particolare in alcuni stati che sono veri e propri campi di battaglia.

«Se non c’è un modo per noi di ripetere quello che è successo nel novembre 2020, siamo fottuti», ha detto Nsé Ufot, CEO del New Georgia Project fondato da Stacey Abrams. «Stiamo facendo quello che facciamo per assicurarci che non solo i nostri elettori, la nostra base, le persone, le comunità con cui ci organizziamo, lo ottengano. Stiamo cercando di assicurarci che anche i nostri funzionari eletti lo ottengano».

Dal 1° gennaio, almeno 18 stati hanno approvato leggi che limitano l’accesso al voto, secondo il tracker delle leggi sul voto del Brennan Center , che vanno dai requisiti di identificazione degli elettori alle disposizioni che rendono più difficile il voto anticipato e assente.

In Michigan, gli attivisti per i diritti di voto stanno combattendo spinti dai repubblicani per richiedere agli elettori che votano senza un documento di identità con foto di adottare ulteriori misure per verificare la propria identità entro sei giorni dal voto. Nel 2020, circa 11.400 elettori hanno votato senza un documento d’identità con foto . — una piccola parte dell’elettorato, ma quasi esattamente il margine con cui Donald Trump ha sconfitto Hillary Clinton nello stato nel 2016.

I Democratici della Georgia si stanno affrettando a sviluppare una strategia per aggirare la legge sul voto del loro stato, che il governatore del GOP Brian Kemp ha firmato a marzo, sulla scia di inaspettate vittorie democratiche . È stato ampiamente visto come un modello per misure simili in altri stati.

Il Partito democratico statale mira a confrontarsi con la legge basandosi sul programma di educazione degli elettori stabilito dopo il midterm del 2018. Stanno istruendo presidenti di contea, volontari ed elettori sui termini della legge in Zoom e sessioni di persona. L’obiettivo, secondo un funzionario del partito, è formare i volontari su come ottenere un documento d’identità elettorale in tutte le 159 contee della Georgia. Il partito ha anche portato tre nuovi vicedirettori politici per la sensibilizzazione di neri, latini e asiatici americani.

L’elezione del sindaco di questo novembre ad Atlanta rappresenta una prova della legge e di come i suoi requisiti avranno un impatto sugli elettori.

«Certamente, la città di Atlanta è molto diversa dalle altre parti della Georgia», ha affermato Saira Draper, direttore per la protezione degli elettori del Partito Democratico della Georgia, sottolineando che la contea di Fulton è la più popolosa della Georgia.

Ciò che manca, tuttavia, è un piano tattico generale per contrastare le restrizioni negli stati in cui si trovano a provocare il maggior danno alle possibilità democratiche. Il partito e i suoi gruppi di interesse affiliati si stanno preparando a spendere milioni di dollari per contenziosi contro leggi restrittive sul voto e per sostenere le operazioni di affluenza alle urne, ma i Democratici sono stati ampiamente frammentati nella loro risposta. Una ragione: speranze e aspettative diffuse che Washington o i tribunali forniscano qualche rimedio.

«Non credo che il Partito Democratico nel suo insieme stia dando la priorità a questo problema e ai suoi potenziali danni nel modo in cui dovrebbero», ha detto Doug Herman, che era uno stratega principale della posta per le campagne 2008 e 2012 di Barack Obama. «Abbiamo appena attraversato un’insurrezione alimentata da menzogne sulla frode degli elettori, e la reazione del Partito Repubblicano è di restringere il processo di voto così severamente che solo i loro elettori possono partecipare. E non capisco la mancanza di feroce resistenza a questo da parte di americani e democratici».

Le restrizioni avanzate dai repubblicani riguardano così tante sfaccettature del voto che i democratici non riescono a mettersi d’accordo su quali disposizioni siano le più problematiche. Alcuni Democratici citano leggi sulla corrispondenza delle firme. Altri indicano un minor numero di drop box o tempi più brevi per il voto anticipato. Ancora di più considerano i requisiti di identificazione degli elettori particolarmente paralizzanti.

Aneesa McMillan, vicedirettore esecutivo di Priorities USA, che gestisce il programma dei diritti di voto del gruppo, ha affermato che “la cosa più ridicola che abbiamo dovuto fare causa” è stata una legge del Michigan che impedisce di assumere persone per trasportare gli elettori alle urne.

Eppure è difficile proiettare l’effetto di varie leggi sull’affluenza alle urne nel 2022 perché le regole sono così nuove e perché le ultime elezioni si sono svolte in condizioni di pandemia che difficilmente saranno così gravi nel 2022. Inoltre, anche se i Democratici possono ottenere i loro elettori alle urne, requisiti di identificazione più severi e altre restrizioni in alcuni stati potrebbero rendere più facile negare i loro voti.

Jaime Harrison, presidente del Comitato nazionale democratico, ha affermato che oltre a porzioni di leggi apparentemente progettate per frenare l’affluenza alle urne, «ciò che è ancora più nefasto è ciò che accade una volta che le persone, se riescono a superare tutti gli ostacoli che hanno creato , cosa succede al loro voto una volta che è stato espresso?».

Citando una disposizione della legge in Georgia che dà ai legislatori repubblicani più potere di intervenire nelle operazioni elettorali locali, ha detto: «Quella non è l’America, è la Russia. Voglio dire, è roba da dittatori».

Il vicepresidente Kamala Harris questo mese ha annunciato un’espansione di 25 milioni di dollari della campagna “Voterò” del DNC per sostenere la registrazione degli elettori, l’affluenza alle urne e i programmi di protezione elettorale. Harrison ha affermato che il DNC nel 2022 avrà il più grande programma di protezione degli elettori che abbia mai avuto, raddoppiando le dimensioni del suo personale, compresi gli inserimenti negli stati.

«Negli ultimi 3 decenni abbiamo visto il Partito Repubblicano, specialmente a livello statale, erigere enormi ostacoli alla libertà di voto per ogni cittadino e parte del problema è che c’è un partito che crede che ogni cittadino americano meriti la libertà di votare mentre l’altro partito erige barriere alle urne», ha affermato Donna Brazile, ex presidente del DNC.

Alcuni funzionari eletti in tutto lo stato si aspettano un possibile contraccolpo sui repubblicani, affermando che una volta che i democratici della Georgia comprenderanno le nuove regole in vigore, saranno ancora più motivati a presentarsi.

«Ciò potrebbe incentivare più elettori a presentarsi e fare ciò che deve essere fatto, per garantire che il loro voto venga espresso», ha affermato il rappresentante dello stato Sam Park, il cui distretto comprende la popolosa contea di Gwinnett della periferia di Atlanta, la più diversificata dello stato. «Quando vedi i politici venire a cercare la tua capacità di esprimere il tuo voto, è un promemoria di quanto potere hai veramente, quanto è davvero potente il voto».

Ma anche l’accresciuta attenzione della Casa Bianca non basta a cancellare il pessimismo di molti a sinistra.

«Sono abbastanza convinto che danneggerà significativamente i Democratici nel lungo periodo», ha affermato Brian Fallon, co-fondatore e direttore esecutivo di Demand Justice, che sostiene la riforma della Corte Suprema. «Non c’è sicuramente nessuna combinazione di cause legali o Biden che rimane popolare o registrazione degli elettori che supererà questo, quindi penso che sia piuttosto desolante».

I Democratici del Congresso devono ancora reintrodurre il John Lewis Voting Rights Act, che ripristinerebbe l’obbligo per alcune giurisdizioni di ricevere l’approvazione dal Dipartimento di Giustizia o dal tribunale distrettuale della DC prima di apportare modifiche alle leggi di voto.

«La speranza si sta rapidamente trasformando in frustrazione», ha affermato Latosha Brown, co-fondatrice del gruppo per i diritti di voto con sede in Georgia Black Voters Matter. «Siamo costantemente presenti per proteggere la democrazia».

Brown e Ufot hanno indicato il Texas, dove i Democratici della Statehouse hanno lasciato lo stato per protestare contro il suo disegno di legge elettorale, come un esempio delle altezze a cui vorrebbero vedere altri Democratici per respingere le misure di voto punitive in altri stati campo di battaglia.

«I democratici del Texas erano a corto di mosse e l’unica cosa che potevano fare per negare il quorum era prendere le loro famiglie e lasciare lo stato nel bel mezzo della notte», ha detto Ufot. «Questo è il tipo di risposta e leadership che questo momento richiede, e sto aspettando che l’amministrazione corrisponda all’energia dei Democratici statali e locali in tutto il paese che stanno combattendo queste lotte».