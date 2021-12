(AGENPARL) – Roma, 12 dicembre 2021 – L’analista degli affari nazionali della rete MSNBC John Heilemann ha dichiarato domenica al “Meet the Press” della NBC che c’erano “30 milioni di persone in questo momento pronte a imbracciare le armi” per l’ex presidente Donald Trump.

Il presentatore Chuck Todd ha dichiarato: “Voglio leggere ciò che Bart Gellman ha scritto nella storia di copertina di The Atlantic. Alcuni potrebbero dire che è iperbolico, ma John Heilemann, sono curioso di sapere se pensi che lo sia? Il titolo è Il prossimo colpo di stato di Trump è già iniziato. «Trump e il suo partito hanno convinto un numero spaventosamente elevato di americani che i meccanismi essenziali della democrazia sono corrotti, che le pretese inventate di frode sono vere, che solo l’inganno può vanificare la loro vittoria alle urne, che la tirannia ha usurpato il loro governo e che la violenza è una risposta legittima.’ Iperbolico o fatto?”.

Heilemann ha detto: “Vero, credo. La forza di quel pezzo di Gellman è che delinea questa realtà straordinaria che c’è questa ricerca che mostra qualcosa come l’8% e forse fino al 12% che afferma che Joe Biden era illegittimo e la violenza è uno strumento appropriato per rimuoverlo e ripristinare Donald Trump . Sono tra i 20 ei 30 milioni di persone. Questo è un movimento di massa in America a favore della violenza politica, che è una cosa nuova. Siamo stati violenza politica prima, linciando molte cose nel corso del tempo che gli afroamericani hanno sofferto, ma questo è 30 milioni di persone in questo momento che sono pronte a imbracciare le armi”.

Ha aggiunto: “Lo metti insieme a ciò che il presidente, l’ex presidente e i suoi alleati stanno facendo nel regno politico, negli stati, nelle legislazioni statali e nell’apparato del partito per essere in grado di progettare una situazione in cui sono in una posizione più forte per mettere a segno un colpo di stato nel 2024 rispetto al 2020. Non è affatto iperbolico. Questi sono tutti fatti”.