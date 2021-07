Usa, Fauci: Obbligo delle mascherine per gli americani vaccinati è “sotto considerazione attiva”.

(AGENPARL) – Roma, 25 luglio 2021 – Il responsabile dell’Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive, Dr. Anthony Fauci, ha detto domenica alla trasmissione sullo “Stato dell’Unione” della CNN che l’obbligo di mascherine per gli americani vaccinati era “sotto considerazione attiva”.

Il conduttore Jake Tapper ha detto: “Fonti stanno dicendo alla CNN che gli alti funzionari della sanità stanno valutando se rivedere le linee guida delle maschere per gli americani vaccinati. Lei fa parte di queste osservazioni? Se sì, cosa consigli? Pensi che le maschere dovrebbero essere riportate per gli americani vaccinati?

Fauci ha detto: “Sai, Jake, questo è sotto considerazione attiva. Se stai chiedendo, sono parte della discussione? Sì, faccio parte della discussione. Ma penso che quello che stai vedendo, anche se a partire dalla nostra conversazione in questo momento, il CDC dice e raccomanda ancora che se sei completamente vaccinato, non hai bisogno di indossare una maschera in casa. Tuttavia, se si guarda a ciò che sta accadendo localmente nelle aree, in luoghi come la contea di Los Angeles, i funzionari locali hanno il potere discrezionale, e il CDC è d’accordo con quella capacità e discrezione di dire, sai, sei in una situazione in cui stiamo avendo un sacco di dinamiche di infezione. Anche se sei vaccinato, dovresti indossare una maschera”.

“Questa è una decisione locale che non è incompatibile con le raccomandazioni generali del CDC che danno molta discrezione ai locali”, ha continuato. “E lo stiamo vedendo a Los Angeles, lo stiamo vedendo a Chicago. Lo stiamo vedendo a New Orleans perché i funzionari lì, molti di loro stanno dicendo che anche se sei vaccinato, è prudente indossare una maschera in casa. Questa è una decisione locale”.