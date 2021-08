(AGENPARL) – Roma, 23 agosto 2021 -Il chirurgo generale, il dottor Vivek Murthy, ha dichiarato domenica a Fox News che l’approvazione finale del vaccino Pfizer da parte della FDA porterà probabilmente più aziende e università ad avviare dosi di vaccinazione per prevenire la diffusione del virus.

«La piena approvazione del vaccino Pfizer … è importante per un paio di ragioni, … numero uno, c’erano alcune persone che forse lo stavano aspettando e che potrebbero uscire dal recinto, per così dire, per farsi vaccinare. Quindi può aiutare ad aumentare in una certa misura i tassi di vaccinazione, ma penso anche che ci siano università e aziende che hanno preso in considerazione l’introduzione di requisiti per i vaccini al fine di creare un posto di lavoro o un ambiente di apprendimento più sicuro», ha affermato Murthy. Aggiungendo: «E penso che questo annuncio della FDA probabilmente li incoraggerebbe e li farebbe sentire più a loro agio nel mettere in atto tali requisiti».

La FDA ha approvato lunedì il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, dopo meno di un anno di approvazione di emergenza. Il commissario ad interim della FDA, la dottoressa Janet Woodcock, ha rassicurato il pubblico sulla sicurezza del vaccino approvato.

«Mentre questo e altri vaccini hanno soddisfatto i rigorosi standard scientifici della FDA per l’autorizzazione all’uso di emergenza, come il primo vaccino COVID-19 approvato dalla FDA, il pubblico può essere molto fiducioso che questo vaccino soddisfi gli elevati standard di sicurezza, efficacia e produzione. qualità che la FDA richiede a un prodotto approvato», ha affermato Woodcock in un comunicato stampa lunedì.

Nel frattempo, i repubblicani hanno respinto l’obbligo sui vaccini, citando le libertà civili garantite dalla Costituzione degli Stati Uniti. Il senatore Ron Johnson (R-Wis.), ha detto ai funzionari sanitari che l’approvazione della FDA per i vaccini non dovrebbe essere affrettata e sembra essere per scopi politici.

Domenica, Johnson ha inviato una lettera al dott. Francis Collins, direttore del National Institutes of Health (NIH), alla dott.ssa Rochelle P. Walensky, direttore dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e Woodcock, sulla decisione della FDA non tenere una riunione formale del comitato consultivo prima della piena approvazione del suo vaccino contro il Covid-19.

«Non vedo la necessità di affrettare il processo di approvazione della FDA per nessuno dei tre vaccini Covid-19», ha scritto il senatore. «Accelerare il processo sembra servire solo allo scopo politico di imporre e far rispettare l’obbligo sui vaccini. Le fasi di osservazione dell’approvazione della FDA richiedono tempo perché non c’è alcun sostituto per il tempo nel rilevare e determinare possibili danni a lungo termine.

Johnson ha affermato che il comitato consultivo sui vaccini e sui prodotti biologici correlati (VRBPAC) avrebbe dovuto essere autorizzato a riunirsi prima che la FDA approvasse il vaccino.

«Dall’ultimo incontro pubblico VRBPAC della FDA, oltre ai dati VAERS, ci sono state una serie di problemi di sicurezza sollevati da professionisti e ricercatori medici altamente qualificati», ha scritto Johnson.

Il senatore ha affermato che le agenzie federali dovrebbero impiegare più tempo per osservare i vaccini e fornire maggiori informazioni al pubblico americano sull’efficacia dei vaccini.