Usa, Bolton: i leader del GOP devono spiegare agli elettori di Trump che ha perso

(AGENPARL) – Roma, 15 novembre 2020 – L’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton domenica su “This Week” della ABC ha invitato i leader del Partito Repubblicano a spiegarlo agli elettori di Trump.

Bolton ha detto: «Penso che sia molto importante per i leader del Partito Repubblicano spiegare ai nostri elettori, che non sono così stupidi come pensano i Democratici, che in realtà Trump ha perso le elezioni e le sue affermazioni di frode elettorale sono infondate.

Il fatto è che abbiamo assistito a contenziosi in tutti gli stati chiave del campo di battaglia e che hanno fallito costantemente. La campagna Trump sta facendo l’equivalente legale di pizzicare i penny. Dove sono i dollari d’argento? Dove sono le prove? Come ogni giorno che passa, è più chiaro che non ci sono prove. Se gli elettori repubblicani stanno solo ascoltando le false dichiarazioni di Donald Trump, non sorprende che ci credano. È fondamentale che gli altri leader repubblicani si alzino e spieghino cosa è realmente accaduto. Donald Trump ha perso qualsiasi prova che abbiamo finora con un’elezione libera e valida».

Ha continuato: «Penso che questo sia un test di carattere per il Partito Repubblicano. Non condivido l’argomento secondo cui Donald Trump ha ipnotizzato gli elettori repubblicani, o non sono in grado di accettare la verità. Questo è un mito perpetrato che non è vero. Richiede che le persone spieghino cosa è successo. Il Comitato di Trump semplicemente non ha prove. Il loro argomento di base è che questa era una cospirazione vasta e di così grande successo che non ci sono prove di ciò. Se è vero, voglio davvero sapere chi sono le persone che ci sono riuscite. Dobbiamo assumerli alla CIA. Il fatto è che questo è tutto fumo blu e specchietti. Penso che le persone accetteranno che se vedono i leader, lo rispettano, spiegano loro».

La conduttrice ospite Martha Raddatz ha chiesto: «Hai lavorato per il presidente Trump. Cosa ne pensi del suo rifiuto di concedere questa gara?»

Bolton ha detto: «Beh, se avesse un personaggio, direi che è perfettamente nel personaggio. Gli dispiace quando la realtà non è conforme all’immagine che ne ha. Non mi aspetto che se ne vada gentilmente. Mi aspetto che se ne vada. Penso che molto presto avremo la pugnalata alle teorie arretrate. Continueremo le oscure teorie del complotto. Renderà la vita il più difficile possibile per la nuova amministrazione Biden. Penso che danneggi il paese. Ho attraversato cinque transizioni separate, so quanto sia difficile entrare e uscire. Ogni giorno ritarda con la scusa di chiedere i suoi rimedi legali alla fine è a svantaggio del paese».

John Bolton was one of the dumbest people in government that I’ve had the “pleasure” to work with. A sullen, dull and quiet guy, he added nothing to National Security except, “Gee, let’s go to war.” Also, illegally released much Classified Information. A real dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.