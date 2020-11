Usa, Biden vuole Steve Ricchetti come ‘consigliere del presidente’

(AGENPARL) – Roma, 18 novembre 2020 – L’ex vicepresidente Joe Biden ha annunciato martedì che selezionerà il portento del ‘sottobosco’ di Washington Steve Ricchetti come “consigliere del presidente”.

Durante la sua carriera a Washington, Ricchetti ha avuto la sua “porta girevole” dal mondo delle lobby al potere politico.

Alla fine degli anni ’80, ha iniziato come lobbista per l’assicurazione Blue Cross Blue Shield prima di passare a guidare il Comitato per la campagna senatoriale democratica.

Nel 1993, è entrato a far parte della Casa Bianca di Clinton, prima di lasciare nel 1996 per avviare una società di lobbying con suo fratello Jeff.

Nel 1999, i fratelli Ricchetti hanno venduto la loro azienda a Tony Podesta dopo che Steve Ricchetti è tornato alla Casa Bianca di Clinton per un altro periodo.

Dopo che Clinton ha nominato John Podesta come suo capo del personale, Podesta ha nominato Richetti come vice capo del personale della Casa Bianca.

Nel 2000, Ricchetti è stato nominato alla task force del presidente Clinton su China PNTR (relazioni commerciali normalizzate permanenti) durante l’ultimo anno del presidente. Insieme al segretario al commercio William M. Daley , Ricchetti «ha guidato la campagna di successo dell’amministrazione per garantire relazioni commerciali normali e permanenti con la Cina»e si è coordinato con i leader delle principali società statunitensi, come Boeing, American Online e Intel per «vendere il benefici dell’accordo commerciale al Congresso e al pubblico».

Un articolo del New York Times pubblicato nel 2000 ha paragonato i fratelli Ricchetti a John Podesta e Tony Podesta come i benestanti broker di potere di Washington, DC.

«I Medici controllavano tutto», ha detto Tony Podesta nell’intervista, riferendosi alla famiglia di mercanti che governava la Firenze rinascimentale. «Lo abbiamo diviso in due famiglie».

Dopo che Bill Clinton ha lasciato l’incarico, Ricchetti ha avviato un’altra società di lobbying con suo fratello, mettendolo in una posizione privilegiata per iniziare a raccogliere fondi per la corsa presidenziale inaugurale dell’ex first lady Hillary Clinton nel 2008.

L’elenco dei clienti dell’azienda Ricchetti comprendeva aziende ben note come General Motors, American Hospital Association, AT&T, Eli Lilly, Nextel, Novartis, Pfizer e persino Fannie Mae negli anni precedenti la crisi finanziaria.

Gli investimenti sono stati ripagati.

Ad esempio, come senatrice di New York, Hillary Clinton ha contribuito a indirizzare 8 milioni di dollari di denaro federale alla General Motors attraverso stanziamenti nella legislazione tra il 2005 e il 2007.

Ricchetti Incorporated, continua come società di lobbying nel 2020, sottoscrivendo ancora accordi con altri clienti con suo fratello Jeff che svolge la funzione di principale lobbista.

Steve Ricchetti ha anche fatto parte del consiglio di Podesta’s Center for American Progress, un think tank di sinistra con diversi ex studenti dell’amministrazione Clinton nominati all’interno del consiglio.

Quando Hillary Clinton si candidò alla presidenza, Ricchetti servì come “Hillraiser”, il termine usato per i migliori ricchi bundlers di raccolta fondi della campagna aiutandola a mantenere un vantaggio finanziario sul suo avversario all’epoca, il senatore Barack Obama.

Ricchetti è stato in gran parte escluso dall’amministrazione Obama a causa dei suoi legami con Hillary e del suo passato di lobbista, fino a quando non ha trovato una strada che lo ha portato nell’orbita di Biden.

Biden ha deciso di nominare Ricchetti come suo capo del personale nel 2011, ma gli assistenti della Casa Bianca Jim Messina e David Plouffe hanno rifiutato categoricamente l’idea, secondo il New York Times.

Dopo che Biden si è lamentato con Obama, alla fine ha ottenuto quello che voleva e Ricchetti è tornato alla Casa Bianca.

Dopo l’amministrazione Obama, Ricchetti ha aiutato Biden a creare diverse organizzazioni non profit che hanno adeguatamente pagato i suoi alti dipendenti e consulenti stipendi elevati mentre aspettavano l’amministrazione Trump.

Ricchetti è stato amministratore delegato del Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement fino a quando non ha iniziato ad organizzare la corsa alla presidenza di Biden alla fine del 2019, svolgendo un ruolo fondamentale nell’avvio della campagna.

In qualità di presidente della campagna di Biden, Ricchetti ha aiutato l’ex vicepresidente a raccogliere rapidamente fondi custodendo personalmente raccolte di fondi di grandi dimensioni per il suo ex e futuro capo.

A gennaio, Ricchetti ha incontrato personalmente 90 finanzieri di Wall Street, secondo la CNBC, esortandoli a radunarsi dietro Biden mentre affrontavano una dura lotta con i candidati più di sinistra, la senatrice Elizabeth Warren e il senatore Bernie Sanders.

Il ritorno di Ricchetti alla Casa Bianca dimostra che sono sopravvissute e sopravvivranno ancora per decenni il sottobosco dell’establishment che influenza l’interno dell’amministrazione.

———————

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali né Biden né Trump fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.

Nonostante diverse testate giornalistiche abbiano proclamato vincitore Biden sabato.

Solo il Collegio Elettorale e gli Stati sono gli organi che certificano un’elezione presidenziale.