Usa, Biden Fight Fund chiede di raccogliere 30 milioni di dollari per combattere le cause legali della campagna Trump

(AGENPARL) – Roma, 11 novembre 2020 – Il comitato del candidato presidenziale democratico Joe Biden sta raccogliendo fondi per combattere le cause della comitato di Trump negli stati campo di battaglia che sfidano la credibilità dei risultati elettorali.

In un’e-mail inviata martedì sera , la campagna ha detto che stava rilanciando il suo “Biden Fight Fund” e stava cercando aiuto dai sostenitori per raccogliere 30 milioni di dollari.

“Siamo fiduciosi nella nostra vittoria, e Joe Biden e Kamala Harris sono ansiosi di mettersi a lavorare per il popolo americano, ma le cause legali di Trump porteranno questa battaglia in tribunale e dobbiamo essere in grado di permetterci le battaglie legali che ci attendono”, il e-mail ha dichiarato.

“Questo contenzioso è costoso, ma dobbiamo essere pronti a combattere queste cause legali a prescindere e assicurarci che Trump non le vinca solo perché non abbiamo i fondi per contrattaccare”.

Il presidente Donald Trump e la sua campagna hanno lanciato sfide legali in più stati chiedendo ai tribunali di proteggere l’integrità del processo di voto e conteggio.

Sono state intentate azioni legali in Pennsylvania, Arizona, Georgia, Nevada e Michigan. Mentre alcune cause sono state archiviate, altre si stanno facendo strada attraverso i sistemi giudiziari statali e federali. Gli avvocati in uno di questi casi, a cui la campagna Trump chiede di aderire, hanno presentato richiesta alla Corte Suprema per un riesame.

Trump e la sua campagna hanno parlato della necessità di proteggere la santità delle urne, sostenendo che dovrebbero essere contati solo i “voti legali”. Sostengono che le schede per corrispondenza con timbro postale entro il 3 novembre ma ricevute dopo il giorno delle elezioni non dovrebbero essere conteggiate e che anche i voti che sono stati conteggiati senza osservatori repubblicani presenti nei centri di conteggio delle schede elettorali dovrebbero essere considerati “voti illegali”.

Nel frattempo, la campagna Trump ha anche intentato azioni legali per bloccare la certificazione dei risultati in diversi stati per presunte irregolarità e violazioni elettorali. Il 10 novembre, la campagna Trump ha intentato una causa contro il segretario di Stato del Michigan Jocelyn Benson e altri funzionari in un tribunale federale, accusando irregolarità e violazioni “pervasive” delle elezioni nella contea di Wayne.

Il consulente legale per la campagna di Trump Thor Hearne ha detto che ci sono state “enormi irregolarità con schede assenti”, comprese “più schede che sono passate attraverso le macchine più volte”.

Tale causa afferma anche che agli osservatori repubblicani è stato impedito di avere un accesso adeguato al processo di conteggio e cerca di determinare l’accuratezza delle apparecchiature di tabulazione o del software utilizzato nello stato a causa di segnalazioni di software malfunzionante.

La causa della campagna di Trump è arrivata il giorno dopo che una terza parte ha intentato una causa per presunta frode degli elettori nelle procedure di conteggio dei voti. La causa sostiene che i funzionari elettorali della contea hanno consentito l’elaborazione fraudolenta dei voti, incluso il dire ai lavoratori del sondaggio di retrodatare le schede e di non verificare le firme sulle schede assenti. Diversi testimoni hanno depositato dichiarazioni giurate attestanti una presunta frode elettorale .

Il presidente ha detto che si aspetta che i suoi sforzi legali raggiungano la Corte Suprema. La campagna di Trump ha chiesto di partecipare a una causa in Pennsylvania intentata dai repubblicani statali che contestano una sentenza del tribunale statale che richiede ai funzionari elettorali di accettare votazioni per posta e assenti fino a tre giorni dopo le elezioni del 3 novembre.

Il Partito Repubblicano della Pennsylvania sostiene che l’estensione del termine viola la legge federale che fissa il giorno delle elezioni come il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre e che solo il legislatore statale può decidere di prorogare il termine, non i tribunali.

A ottobre, alcuni membri della Corte Suprema degli Stati Uniti hanno indicato di essere interessati ad accogliere una richiesta di revisione di tale decisione.

———————

Dato che sono stati presentati molteplici esposti legali in risposta alle elezioni del 2020, con ulteriori sfide attese ed entrambi i candidati hanno rivendicato la vittoria in alcuni stati, ma sembra sempre più probabile che queste elezioni verranno risolte in tribunale.

Per questo motivo, AGENPARL non dichiarerà un vincitore delle elezioni presidenziali del 2020 fino a quando tutti i risultati non saranno certificati e le eventuali controversie legali non saranno risolte.