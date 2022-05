(AGENPARL) – Roma, 30 maggio 2022 – Secondo quanto riferito, il marito della presidente della Camera Nancy Pelosi (D-CA), Paul Pelosi, è stato arrestato durante il fine settimana di vacanza nella contea di Napa, in California, dopo aver guidato in stato di ebbrezza.

Secondo il Napa County Criminal Justice Network, il marito del presidente della Camera Nancy Pelosi è stato arrestato poco prima della mezzanotte di sabato (23:44) nella contea di Napa e incarcerato poche ore dopo – subito dopo le quattro del mattino – per due motivi.

(a) È illegale per una persona che è sotto l’effetto di qualsiasi bevanda alcolica guidare un veicolo.

(b) È illegale per una persona che ha lo 0,08 per cento o più, in peso, di alcol nel sangue guidare un veicolo.

I dettagli esatti dell’arresto devono ancora essere resi noti, così come la foto segnaletica dell’arrestato, un “Paul Pelosi”. Tuttavia, come riportato anche da TMZ , la descrizione dell’82enne è in linea con la sua descrizione pubblicamente nota, in particolare il suo compleanno, il 15 aprile 1940.

La cauzione è stata fissata a $ 5.000.

Paul Pelosi è stato rilasciato alle 7:26, secondo il Napa County Criminal Justice Network.

Rete di giustizia penale della contea di Napa

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dell’oratore, di se stessa o dei suoi figli e dei suoi parenti stretti in questo momento.

Quando all’ufficio del relatore è stato chiesto un commento, il suo portavoce, Drew Hammill, ha detto: “Il relatore non commenterà questa questione privata avvenuta mentre era sulla costa orientale”.

L’ufficio ufficiale finanziato dai contribuenti di Nancy Pelosi ha trasmesso in live streaming la sua “Orazione di inizio ai laureati del 2022” mentre ha anche ricevuto una laurea ad honorem dalla Brown University.

Join me live @BrownUniversity as I deliver the Commencement Oration to 2022 graduates and receive an honorary doctorate degree. https://t.co/uBhdzJyOej — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 29, 2022