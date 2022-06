(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Accordo Ue sul caricabatterie universale

Unc: bene, era ora! Ma attendiamo i fatti

Le istituzioni europee hanno raggiunto l’accordo politico per l’introduzione di un caricabatterie universale per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali.

“Bene, era ora! Dopo oltre 10 anni di discussioni speriamo che stavolta sia la volta buona. Sia chiaro, però, che attendiamo i fatti e la concreta attuazione di questa nuova direttiva. Insomma, non ci crediamo finchè non lo vediamo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non vorremo, infatti, che nel frattempo ci fossero rinvii all’italiana o che i costi di questa transizione fossero fatti pagare ai consumatori con gli interessi. Saremo comunque pronti a denunciare all’Antitrust europeo eventuali intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante” conclude Dona.

