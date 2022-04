(AGENPARL) – mer 13 aprile 2022 Buongiorno a tutti.

Oggi si è tenuto il Consiglio Generale della Confitarma che, naturalmente, ha esaminato e discusso le importanti tematiche del settore marittimo.

Ma, questa volta non vi manderò un Comunicato stampa sulla riunione in quanto la notizia che vi voglio dare mi riguarda personalmente.

Il Consiglio è stato informato che dal 1° maggio 2022, non sarò più il Capo servizio Comunicazione e Studi di Confitarma.

Confesso che, dopo 39 anni, la decisione, seppure amichevole e condivisa, di lasciare Confitarma è stata molto dura e difficile e in questo momento sono un po’ scombussolata da tante sensazioni che non sono in grado di descrivere chiaramente.

Ho dedicato un periodo così lungo della mia vita a questa associazione che ormai è diventata la mia casa, la mia famiglia, spesso a discapito dei miei congiunti.

E in tutti questi anni ho fatto del mio meglio per farla conoscere, curare la sua immagine, accudirla in tutti i modi possibili.

Anni belli, emozionanti, stimolanti ed anche duri, faticosi e non sempre facili. Comunque anni che mi hanno dato la possibilità di vivere esperienze uniche come unico è questo mondo del mare per tutti coloro che ci lavorano, vivono e operano quotidianamente.

Del resto, il mio destino era segnato sin dalla nascita: a parte un padre ufficiale di marina che comunque mi ha trasmesso l’amore per il mare, dove altro avrei potuto lavorare se non per gli armatori con un nome come il mio? Destino o fortuna non lo so ma sono contenta di aver potuto avere questa magnifica opportunità grazie alla quale ho avuto modo di conoscere persone fantastiche e di collaborare con professionisti del mondo del mare, della comunicazione e di tanti altri settori.

Da tutti ho imparato tanto e, più o meno, con tutti si è creato un bellissimo rapporto basato sulla stima ed anche sull’amicizia.

Ho avuto la fortuna di lavorare con 9 presidenti di Confitarma, 4 Direttori Generali e tanti colleghi più anziani e più giovani di me.

Sono grata a tutti per avermi aiutata a crescere professionalmente, per aver fatto squadra con me per il bene della nostra Confitarma ed anche per aver sopportato il mio carattere a volte un po’ troppo brusco.

Ringrazio il Presidente Mattioli per le belle parole di saluto e il Direttore Sisto che, nonostante qualche frizzante confronto, penso sia affezionato a questa dirigente a volte un po’ fastidiosa, e che oggi mi ha donato dei bellissimi fiori.

Ringrazio in particolare Lucia Hengeller che in questi anni è stata la mia “vittima preferita” ma che è sempre stata una collaboratrice molto disponibile e professionale.

Insomma, sta per finire questa bella avventura ma, per mia fortuna, quella che io chiamo la “mia dipartita” potrà essere graduale perché ancora per un po’ continuerò a collaborare con la Federazione del Mare e così il distacco da Confitarma sarà un po’ più dolce.

Ma il mio legame con il mondo del mare e quello della comunicazione rimarrà comunque forte anche se diverso.

Prima di salutarvi, una comunicazione di servizio.

Dal 1° maggio, Il Direttore Generale di Confitarma, Luca Sisto, assumerà l’incarico ad interim di Capo servizio Comunicazione e Studi, coadiuvato da Lucia Hengeller.

Vi abbraccio tutti con grande affetto.

Cordiali saluti

Noli Mazza

Noli Mazza

Capo Servizio Comunicazione e Studi

[www.confitarma.it](http://www.confitarma.it/)

