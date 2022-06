(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 UE: TAJANI, SU AUTO DECISIONE SINISTRA SCELLERATA, CHIESTO INCONTRO A DRAGHI

“E’ stato inferto un colpo mortale al comparto dell’automobile, mettendo a repentaglio centinaia di migliaia di posti di lavoro. Tutto questo per responsabilità della sinistra, che non ha voluto accettare una proposta moderata di transizione che permetta di continuare ad avere, anche dopo il 2035, auto non elettriche”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del PPE e Coordinatore Nazionale di Forza Italia, ai microfoni del Tg2. “Loro vorrebbero solo auto elettriche. Questo è impossibile, anche perché si farebbe un grande regalo alla Cina, che produce le batterie per le auto elettriche”, ha spiegato. “Noi chiediamo al governo, e per questo ho chiesto un incontro al presidente del Consiglio Draghi, di seguire la posizione del ministro Cingolani, che condivide assolutamente quello che noi abbiamo votato al Parlamento Europeo. Si può bloccare questa scellerata decisione della sinistra, si possono salvare centinaia di migliaia di posti di lavoro. Forza Italia sarà in prima linea”, ha concluso Tajani.

Ufficio Stampa Forza Italia

