(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): DRAGHI VERO LEADER EUROPEO, VOCE DA STATISTA

“Le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi risuonano ancora nelle orecchie di chiunque abbia a cuore l’Europa e l’Unione Europea. Il nostro premier si è confermato ancora una volta un leader a livello europeo, una voce da statista. Ora però tocca a noi sostenerlo e viaggiare tutti verso gli Stati Uniti d’Europa, seguendo la rotta che lui stesso ha tracciato. D’altronde il federalismo pragmatico di cui ha parlato Draghi, ad oggi, rappresenta l’unica strada che abbiamo per far fronte alle sfide che ci stanno opprimendo: la sfida economica, energetica e di sicurezza. Gli Stati Uniti d’Europa non sono più un miraggio, ma un obiettivo esplicito. Dobbiamo solo avere il coraggio di seguire la visione del nostro Presidente del Consiglio. Ha già salvato l’Europa quando sembrava sull’orlo del default, fidiamoci di lui ora che le minacce sono diverse… ma altrettanto preoccupanti”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

🔊 Listen to this