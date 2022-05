(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 Ue: Mandelli, stop patto stabilità premia impegno FI

“La sospensione del patto di stabilità anche nel 2023 premia il lavoro, fattivo e concreto, di Forza Italia nel contesto europeo, nel solco di quell’integrazione comunitaria realmente fondata sul popolarismo indicata dal presidente Berlusconi”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli. “Più volte, nel corso di queste settimane, Antonio Tajani aveva indicato il posticipo del riavvio delle regole come punto qualificante. Ora, questo diventa realtà. In un momento così delicato per le famiglie e per le imprese, tra crisi energetica ed inflazione, con questo passaggio si contribuisce a mettere in sicurezza l’economia reale”, conclude.

🔊 Listen to this