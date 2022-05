(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 Ue: Gallone (FI), stop patto stabilità segnale nuova fase politiche comunitarie

L’Europa c’è e lotta insieme ai suoi popoli per superare una crisi economica le cui conseguenze sono ancora tutte da scrivere. La decisione della Commissione europea di sospendere il patto di stabilità fino a tutto il 2023 è la conferma di una trasformazione in atto, di un’Europa che sta ripensando se stessa. Uno stop che sposa in pieno la posizione espressa dal Presidente Berlusconi, il primo a puntare l’attenzione su una regola ormai anacronistica alla luce degli eventi geopolitici e sociali che stanno sconvolgendo i Paesi comunitari e il mondo intero. La rigidità dei meccanismi deve cedere il passo al buonsenso e a nuove regole che riflettano i mutamenti in atto. Questa è la linea di Forza Italia, questo è quello che si sta delineando per il futuro dell’Europa.

Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia Alessadra Gallone.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

