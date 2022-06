(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 Ucraina, Zanni (Lega), allarme Interpol preoccupante, con armi serve cautela

Bruxelles, 2 giu – “Il segretario generale dell’Interpol ha lanciato un allarme sulla concreta possibilità che molte armi inviate in Ucraina finiscano in mano a gruppi criminali nella fase successiva al conflitto. È un monito preoccupante che non va sottovalutato e che non può lasciarci indifferenti, un motivo ulteriore per prestare ascolto a chi, come la Lega e Matteo Salvini, fin dal primo giorno invita alla cautela. Anche per questo la priorità oggi deve essere il cessate il fuoco, e fare sì che la diplomazia si sostituisca alle bombe e ai fucili”.

Così in una nota Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente gruppo Id.

