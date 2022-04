(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 Ucraina: Spena (FI), serve un Recovery Plan alimentare per aiutare agricoltura

“La crisi ucraina ha amplificato i limiti dell’approccio globale delle catene di approvvigionamento alimentare. Non possiamo più permetterci di smettere di produrre perché c’è qualcun altro che lo fa per noi. Come per l’energia, questo concetto vale anche per l’agricoltura. Oggi più che mai necessitiamo di una strategia nazionale finalizzata all’autosufficienza alimentare concordata a livello comunitario. Serve un Recovery Plan ad hoc per l’agricoltura con investimenti che siano in grado di trasformarla in volano di una crescita ambientale, sociale ed economica. Il Governo deve muoversi in questa direttrice, portando avanti un impegno in sede Ue sull’inquadramento legislativo delle TEA, rivedendo le condizionalità europee sulla messa a riposo dei terreni e sull’obbligo in capo agli imprenditori agricoli di non coltivare il 10% dei propri terreni ma anche procedendo all’individuazione delle sole aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici affinché non sia sottratto suolo agricolo produttivo. Bisogna poi aiutare le imprese in difficoltà di fronte alla crisi dei prezzi e delle materie prime: la strada da adottare è quella di un credito di imposta per l’acquisto dei fertilizzanti così come avvenuto per i carburanti ed estendere quest’ultimo anche al secondo trimestre 2022. Il mantra del futuro per l’agricoltura italiana, dunque non può che essere: più produzione, meno importazione”. Così Maria Spena, vicepresidente della Commissione Agricoltura, intervenendo in Aula sulla mozione concernente iniziative a sostegno del settore agroalimentare in relazione alla crisi ucraina.

