(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 Ucraina: Spena (FI), oltre alla guerra, spunta l’orrore della tratta minori

“Dietro al dramma della guerra si cela un altro dramma che non dobbiamo sottovalutare: la tratta dei bambini. Con più di due milioni di minori in fuga dall’Ucraina, infatti, le Ong segnalano l’aumento di casi di scomparsi che rischiano di finire vittime di sfruttamento o prostituzione. La stessa vice presidente della Commissione Ue Dubravka Suica intervenendo alla plenaria del Parlamento Ue ha parlato di “reale rischio” di traffico illegale di minori. Ad oggi sono 2000 i minori ucraini scomparsi accertati. E’ un fenomeno preoccupante e che richiede un piano d’intervento tempestivo a livello comunitario, partendo subito dall’adozione di un sistema di tracciamento digitale comune all’interno dell’Ue”. Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia e membro Commissione Infanzia.

