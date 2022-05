(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 UCRAINA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): ITALIA E UE RESTINO UNITE E LIMITINO DIVISIONI, MA SIANO CHIARI GLI OBIETTIVI

“È fondamentale, in un momento delicato come questo, restare uniti tra partiti e tra Paesi Membri dell’Unione. Non possiamo permetterci tensioni né di perdere di vista quello che è l’obiettivo principale: riportare al più presto la pace in Europa. Ciononostante, non posso non essere d’accordo con l’onorevole Stefano Fassina: l’Unione Europea deve avere ben chiaro il proprio obiettivo. O meglio, gli Stati Uniti d’Europa devono avere ben chiaro il proprio obiettivo, restando coesi. Ma qual è questo obiettivo? La difesa dell’Ucraina o la vittoria dell’Ucraina con un cambio di regime a Mosca? C’è un’enorme differenza tra queste due strade: la prima presuppone una strada più veloce verso la pace, la seconda un coinvolgimento sempre maggiore nulla guerra, con il rischio di trascinare il mondo in una terza guerra mondiale. Dobbiamo essere uniti e lucidi per capire cosa è meglio per l’Italia e l’Europa”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

