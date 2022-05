(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 UCRAINA: PEREGO (FI), IN MISSIONE NEL PAESE PER ACCOMPAGNARE AZIONE GOVERNO ITALIANO

“La diplomazia parlamentare serve anche per consolidare la vicinanza tra i due Paesi. Siamo tra i primi politici italiani a Kiev, crediamo sia giusto accompagnare l’azione del governo con un’azione di dignità parlamentare. Ci sono anche i parlamentari e essere qui oggi è una scelta di campo sul dove stare. Da parlamentari sosteniamo, come ha detto in diverse occasioni Draghi, lo status di candidata dell’Ucraina all’ingresso nell’Ue. Per gli ucraini anche solo essere candidati è il raggiungimento di uno scopo politico- diplomatico per loro stessi e nei confronti della Russia. In attesa che Draghi venga in visita, noi abbiamo trasmesso il messaggio di vicinanza del nostro Paese, per rivendicare per l’Italia un ruolo in ambito europeo insieme a Francia e Germania. Anche secondo i nostri interlocutori, l’unità di intenti dei tre Paesi potrebbe aiutare la loro candidatura”. Lo ha detto Matteo Perego, vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Difesa del movimento azzurro, in un’intervista al Giornale rilasciata dall’Ucraina, dove è in missione diplomatica con una delegazione del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Ucraina.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this