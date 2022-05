(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 Ucraina nell’Unione Europea. La Provincia di Grosseto aderisce alla raccolta firme e lancia un appello per l’adesione dei Comuni.

Dopo Capalbio, anche la Provincia di Grosseto con il presidente Francesco Limatola aderisce alla raccolta firme “EUkraine now!” promossa dal movimento Eumans a sostegno dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. La Provincia invita tutti gli altri Comuni del territorio all’adesione.

“L’obiettivo del movimento Eumans è quello di arrivare ad una petizione ufficiale da presentare al Parlamento Europeo per chiedere di accelerare l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea, – spiega il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola- garantendo agli ucraini il diritto di cittadinanza. È importante che i Comuni della Provincia prendano posizione, perché il sostegno dei territori è il modo più efficace per decretare il successo della raccolta firme, con la maggiore partecipazione possibile dei cittadini. Se nella prima fase della guerra, accelerare l’ingresso dell’Ucraina in Europa era considerata una scelta rischiosa, in quanto poteva essere letta come una provocazione nei confronti di Putin, ora sta crescendo la consapevolezza nei Paesi europei del fatto che la Russia andrà avanti comunque con il proprio disegno e pertanto l’Europa deve dare un segnale più forte e concreto di sostegno alla resistenza ucraina.”

Nei prossimi giorni la Provincia di Grosseto comunicherà le sedi dove i cittadini possono recarsi per firmare la petizione “EUkraine now!”

Comunicazione

🔊 Listen to this