(AGENPARL) – Roma, 10 mar 2022 – Il ministro degli Esteri Di Maio ha avuto un colloquio in video con il ministro cinese Wang Yi. “Abbiamo concordato sforzi congiunti per un percorso di pace in Ucraina. Mi ha assicurato che la Cina si impegnerà a svolgere un ruolo sempre più costruttivo per facilitare il colloquio di pace tra Russia e Ucraina”. Lo ha riferito Di Maio su Fb, sottolineando che “va fermata immediatamente la crisi umanitaria” e che serve “al più presto una tregua”.