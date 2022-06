(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 I ricorsi diretti all’annullamento del programma di risoluzione di Banco Popular e/o della decisione della Commissione che lo approva sono respinti integralmente

Sentenze nelle cause T-481/17 Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL / CRU, T-510/17 Del Valle Ruiz e.a. / Commissione e CRU, T-523/17 Eleveté Invest Group e.a. / Commissione e CRU, T-570/17 Algebris (UK) e Anchorage Capital Group / Commissione, T-628/17 Aeris Invest / Commissione e CRU

In allegato il comunicato stampa in inglese e francese.

