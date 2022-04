(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 Trasporti, domani a Catania la presentazione dei nuovi treni ibridi Blues acquistati dalla Regione

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, venerdì 29 aprile, alle 11, in piazza Università a Catania, parteciperà alla presentazione dei nuovi treni ibridi Blues di Trenitalia, acquistati dalla Regione Siciliana per migliorare la mobilità sulle tratte non ammodernate dell’Isola. Interverranno anche il sindaco facente funzioni di Catania, Roberto Bonaccorsi, e il direttore business regionale di Trenitalia, Sabrina De Filippis.

Lo scorso 14 aprile, a Palermo, si era tenuta la presentazione per la Sicilia occidentale dell’investimento compiuto dal governo Musumeci: nel complesso saranno 22 i treni Blues bimodali diesel-elettrico che andranno su binario a partire dai prossimi mesi.

A Catania, in piazza Università, è stato allestito il villaggio Trenitalia dove è possibile visitare il convoglio Blues e approfondire ogni dettaglio del moderno treno che rinnoverà ulteriormente la flotta ferroviaria in servizio nell’Isola.

