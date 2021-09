(AGENPARL) – Roma, 25 set 2021 – “SARACINART” è un progetto artistico che nasce con lo scopo di rivitalizzare, attraverso i colori della Street Art, lo storico rione di Borgo Pio a Roma.

Mentre a causa del Covid, tante serrande storiche continuano ad abbassarsi, c’è un gruppo di artisti talentuosi che vuole dare nuova vita alle botteghe attraverso i colori e le forme dell’arte contemporanea.

L’area coinvolta è il tratto pedonale di Via di Borgo Pio dove I giovani artisti della TIBA COMMUNITY, coordinati dal Direttore Artistico Mauro Pallotta (MauPal), realizzeranno dei murales su pannelli lignei utilizzando esclusivamente le vernici ecologiche ed ecosostenibili. I soggetti delle opere sono stati il frutto di uno studio accurato realizzato in collaborazione e in accordo con ciascuna delle 14 botteghe coinvolte.

I pannelli saranno posizionati accanto agli ingressi delle botteghe , e al termine dell’evento tutte le strutture verranno smantellate. Le opere, pubblicate e catalogate, saranno messe successivamente all’asta in accordo e in collaborazione con il progetto di donazione del WWF Italia per le specie in via di estinzione.

Mauro Pallotta (Maupal), artista della TIBA COMMUNITY e direttore artistico del progetto, appartiene da generazioni a questo Rione, dove vive e lavora. Da lui nasce l’idea di una rappresentazione artistica in grado di unire estetica, equilibrio sociale e culturale, oltre al fondamentale ritratto “umano” del suo amato Rione.

Conferenza stampa di presentazione

domenica 26 settembre alle ore 11.00

Art Exhibition Link – Gallery UNO

Borgo Pio, 125

E’ possibile seguire la conferenza anche sulla Piattaforma Zoom Meetings

collegandosi al link

https://us05web.zoom.us/j/85457129575?pwd=L0FrYklQM1pYREp0NlRDYjc2R3g3Zz09