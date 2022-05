(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE 2022

Domenica 22 Maggio 2022

dalle ore 9.30

Piazza T. Folengo – S. Benedetto Po (MN)

Domenica 22 maggio 2022, decine di migliaia di distinti signori (e signore!) in centinaia di città sparse per il mondo indosseranno la cravatta, arricceranno i baffi, stireranno i propri tweed e inforcheranno le proprie motociclette classiche e d’epoca per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro alla prostata e per sensibilizzare sui disagi legati alle malattie andrologiche, con particolare riguardo alla prevenzione del suicidio maschile.

Anche San Benedetto Po parteciperà a questo evento e sarà una delle 48 città italiane a ospitare il DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE.

PROGRAMMA

– Ore 9.30 ritrovo dei riders/gentlemen in piazza Folengo

– Ore 10.45 partenza dei riders/gentlemen per un giro “della bassa” passando per alcuni paesi limitrofi

– Ore 12.00 ritrovo e sosta con rinfresco presso corte “Fondo Barna” (zona Correggio Micheli)

– Ore 14.00 ritorno libero dei riders/gentlemen in piazza Folengo e fine dell’evento

Saranno presenti area parcheggio moto, set fotografico per immortalare lo stile dei gentlemen e delle moto presenti.

