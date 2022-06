Terzo oro consecutivo per il Circolo TT Molfetta

(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022

Ai Campionati Italiani Paralimpici di Rimini lo scudetto a squadre di classe 6-10 è andato per la terza volta consecutiva, dopo il 2019 e il 2021, al Circolo Tennistavolo Molfetta. Manfredi Paolo Baroncelli e Lorenzo Magarelli, guidati da Leonardo Scardigno, hanno sconfitto per 3-1, nel derby pugliese, il Tennistavolo Ennio Cristofaro Dell’Aera C&R dell’ex Pietro Motolese e di Giampiero Ciregna e Giuliano Rotondo.

Magarelli ha fatto due punti, battendo per 3-2 (7-11, 11-4, 11-13, 11-4, 11-2) Motolese e per 3-0 (11-5, 11-5, 11-6) Ciregna, e Baroncelli si è imposto per 3-1 (11-8, 5-11, 11-7, 11-9) su Ciregna. Il TT Ennio Cristofaro ha potuto contare soltanto sul 3-2 (8-11, 11-6, 7-11, 11-8, 11-5) in doppio di Ciregna e Rotondo su Baroncelli e Magarelli.

In semifinale il Circolo TT Molfetta ha avuto la meglio per 3-2 su un indomito Frandent Group Cus Torino, che aveva in panchina Aldo Vassarotto. Baroncelli per 3-0 (11-5, 11-3, 12-10) e Magarelli per 3-0 (11-3, 11-2, 11-6) hanno prevalso su Roberto Panipucci e insieme hanno superato per 3-1 (11-2, 10-12, 11-3, 11-1) Cordua e Panipucci. La consueta doppietta di Cordua, per 3-0 (11-6, 11-8, 11-9) su Magarelli e 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) su Baroncelli, ha permesso ai cussini di mantenere in bilico la sfida fino alla fine.

Medaglia di bronzo per loro, a pari merito con Lo Sport Club Etna, che non ha potuto disputare la semifinale contro il TT Ennio Cristofaro, essendosi presentato in campo solo con Carmelo Renzo Puglisi.

