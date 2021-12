(AGENPARL)) – Roma, 18 dic 2021 – Una forte scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata poco fa nel Bergamasco dai sismografi dell’IngV di Roma, a 2 chilometri da Bonate Sotto, a una profondità di 26 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente a Milano, dove in diverse zone i palazzi hanno tremato e diverse persone sono scese in strada per la paura. Sentita anche a Segrate, Vermezzo, Como e in Brianza

