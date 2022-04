(AGENPARL) – dom 03 aprile 2022 Teatro San Carlo

3 Aprile 2022

Teatro di San Carlo

“#StandWithUkraine -Ballet for Peace”

Gala di Fundraising in favore dell’Ucraina

Con Primi Ballerini dai più prestigiosi Teatri del mondo

Lunedì 4 aprile ore 21

Grande attesa per il Gala di raccolta fondi “#StandWithUkraine -Ballet for Peace” con

cui il Teatro DI San Carlo intende sostenere il popolo ucraino.

Domani lunedì 4 aprile a partire dalle ore 21 primi ballerini dai più prestigiosi teatri del mondo, danzeranno insieme sul palcoscenico del Teatro di San Carlo.

L’iniziativa, che ha già fatto registrare il sold out al botteghino, ha suscitato l’interesse della stampa nazionale e internazionale: tante le testate giornalistiche italiane ed estere che seguiranno lo spettacolo.

Si esibiranno per “#StandWithUkraine -Ballet for Peace” :Olga Smirnova,una delle più grandi star della danza, che ha lasciato il Bolshoi di Mosca dopo aver denunciato l’invasione dell’Ucraina, e Anastasia Gurskaya prima ballerina dell’Opera di Kiev, appena fuggita dalla guerra.

In palcoscenico, tra gli altri: Iana Salenko, DinuTamazlacrau, Anastasia Matvienko,Denis Matvienko, Maria Yakovleva, DenysCherevychko,KaterynaShalkina, Oscar Chacon,Maria Kochetkova, Sebastian Kloborg, Oleksandr Ryabko, Silvia Azzoni, TimofejAndrijashenko, Nicoletta Manni, Katja Khaniukova, Francesco Gabriele Frola, Alexey Popov, Liudmila Konovalova, Stanislav Olshanskyi, Christine Shevchenko, Victor Caixeta.

“Con l’aggravarsi della situazione in Ucraina – afferma il sovrintendente Stéphane Lissner – è importante, come teatro, dare un segnale concreto di vicinanza a chi soffre, per questo mettiamo in campo questo Gala di fundraisinig coerentemente alla nostra mission di luogo di cultura. In questo momento storico così difficile – continua il sovrintendente – questa crisi ricorda ancora di più quanto sia fondamentale il ruolo dei Teatri e della cultura in generale”.

In palcoscenico accanto alle star internazionali provenienti dai principali Teatri europei, ci saranno anche Anna Chiara Amirante, Luisa Ieluzzi, Alessandro Staiano e Stanislao Capissi, membri del corpo di ballo del San Carlo diretto da Clotilde Vayer.

“Siamo felici di annunciare che abbiamo già accolto nella nostra scuola di danza alcuni bambini ucraini – afferma la direttrice Emmanuela Spedaliere – perché oltre agli eventi programmati, la nostra linea – a è quella di dare supporto, nei tanti progetti educational attivi al San Carlo,ai giovani ucraini arrivati a Napoli, affinché possano continuare a coltivare i loro interessi artistici.È doveroso dare loro un senso di ritrovata normalità nelle attività di studio e formazione”.

Su iniziativa di Alessio Carbone, ancien Premier Danseur dell’Opera di Parigi, la serata vedrà un susseguirsi di passi a due e assoli dal grande repertorio classico e contemporaneo.

“La danza ha il potere di commuovere, di unire – spiega Carbone – è per quello che è nata l’idea di questo spettacolo. Utilizzeremo la forza della nostra passione e la bellissima amicizia che c’è tra noi ballerini per aiutare l’Ucraina”.

Lunedì 4 aprile ore 21

Teatro di San Carlo

“#StandWithUkraine -Ballet for Peace”

Programma

“Other Dances”

Musica: Fryderyk Chopin

Coreografia: Jerome Robbins

Interpreti: Maria Yakovleva, Denis Cherevichko Al pianoforte: Igor Zapravdinperformed by permission of the Robbins Rights Trust

“Echoes of life”

Musica: Maurice Ravel

Coreografia: Thiago Bordin

Interpreti: Oleksandr Ryabko, Silvia Azzoni

“La Halte de Cavalerie”

Musica: Ivan ArmsheimerCoreografia: Marius Petipa

Interpreti: Iana Salenko, DinuTamazlacaru Al pianoforte: Igor Zapravdin“Once I had a love”

Musica: Blondie and Philip Glass (Crabtree remix)

Coreografia: Sebastian KloborgInterpreti: Maria Kochetkova, Sebastian Kloborg“Concerto”

Musica: Dmitrij ShostakovichCoreografia: Kenneth Mac Millan

Interpreti: Luisa Ieluzzi, Stanislao Capissi Eseguito con l’autorizzazione della fondazione Mac Millan

Extraitduballet «L’amour en notes bleus»

Musica: Fryderyk Chopin

Coreografia: Oscar Chacon

Interpreti: KaterynaShalkina, Oscar Chacon

”Morte del cigno”

Coreografia: Michel FokineMusica: Camille Saint SaënsInterprete: Anastasia Matvienko”Corsaro”

Musica: Riccardo Drigo

Coreografia: Marius Petipa

Interpreti: Anastasia Gurskaya, Stanislav OlshanskyiIntervallo

“Radio and Juliet”

Musica: Radiohead

Coreografia: Edward ClugInterpreti: Anastasia e Denis Matvienko”Caravaggio”

Musica: Bruno Moretti da Claudio Monteverdi

Coreografia: Mauro Bigonzetti

Interpreti: TimofejAndrijashenko, Nicoletta Manni

Creazione mondiale per l’evento Ballet for peace

Musica: MyhailoSkorykCoreografia: Oscar Chacon

Interprete: KaterynaShalkina“Tema e Variazioni”

Musica: Piotr I. TchaikovskyCoreografia: George Balanchine

Interpreti: Anna Chiara Amirante, Alessandro Staiano performed by permission of the Balanchine Rights Trust

”L’histoire de Manon”

Musica: Jules Massenet

Coreografia: Kenneth Mac Millan

Interpreti: Katja Khaniukova, Gabriele Frola Eseguito con l’autorizzazione della fondazione Mac Millan

“Les bourgeois”

Musica: Jacques Brel

Coreografia: Ben Von CauwembergInterprete: DinuTamazlacaru“Il cigno nero” estratto dal lago dei cigni

Musica: Piotr I. TchaikovskyCoreografia: Marius Petipa

Interpreti: Liudmila Konovalova, Alexei Popov

“Raymonda”

Musica m: Aleksandr GlazounovCoreografia: Marius Petipa

Interpreti: Olga Smirnova, Victor CaixetaCon gentile preghiera di pubblicazione e/o diffusione

