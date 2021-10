(AGENPARL) – Roma, 16 ottobre 2021 – La National Oil Corporation (NOC) annuncia che la Tatneft Company, che è associata alla National Oil Corporation attraverso un accordo di esplorazione e condivisione della produzione, ha ripreso le operazioni di perforazione per il pozzo di valutazione n. B-82 nell’area di Al Hamada nel bacino di Ghadames.Poiché la società ha sospeso le sue operazioni di esplorazione dal febbraio 2011, e dopo molti incontri tra NOC e Tatneft Company negli ultimi mesi, nonché le visite reciproche tra le due parti, in cui il suo CEO ha effettuato diverse visite alla sede della NOC in Libia e incontrati il ​​Presidente del Consiglio di Amministrazione e le equipe tecniche anche a causa del miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, la Società ha deciso di riprendere il proprio programma esplorativo.Di conseguenza, oggi, 15 ottobre 2021, è stata ripresa la perforazione per il pozzo di appraisal B2, sospeso nel febbraio 2011 alla profondità di 3900 piedi, l’obiettivo di questa operazione è continuare a perforare fino alla profondità di 8700 piedi . Si prevede che questo raggiungerà la profondità target entro circa 45 giorni.In questa occasione, il Sig. Mustafa Sanalla, Presidente del Consiglio di Amministrazione di NOC, ha dichiarato che è nostro piacere vedere oggi una delle compagnie internazionali riprendere le proprie attività di esplorazione in Libia per aumentare la produzione nel paese, quella che è la Tatneft Company fare oggi riprendendo i suoi programmi di esplorazione è una chiara indicazione del miglioramento delle condizioni di sicurezza e che la Libia è tornata ancora una volta tra le fila dei paesi presi di mira per gli investimenti nel settore del petrolio e del gas.Ha anche sottolineato che la società lavorerà nelle prossime settimane per mettere in produzione alcune delle sue scoperte dopo aver presentato il suo piano di sviluppo insieme alla commercializzazione, secondo i normali standard degli accordi di esplorazione e condivisione della produzione EPSA IV.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha confermato che NOC e tutto il suo staff sono pronti a fornire pieno supporto alle compagnie di esplorazione che operano in Libia, e le invitiamo a seguire l’esempio di Tatneft Company e iniziare a riprendere le loro attività di esplorazione per implementare le restanti programma di lavoro.

🔊 Listen to this