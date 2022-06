(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022 SUICIDIO ASSISTITO, MAGI: PARLAMENTO CON SENSO DEL DIRITTO MODIFICHEREBBE E APPROVEREBBE LEGGE ENTRO L’ANNO

“Se nel Parlamento italiano vivesse davvero il senso del diritto e l’amore per la Costituzione e non solo la retorica della “Costituzione più bella del mondo”, di fronte alla lotta di queste ore di Federico Carboni e dell’Associazione Coscioni, in Senato si metterebbe subito mano alla legge arrivata dalla Camera dei Deputati recuperando e approvando quegli emendamenti che avevamo presentato nella prima lettura per rimuovere gli ostacoli e le discriminazioni nell’accesso al suicidio assistito. Si consegnerebbe alla Camera un testo migliorato per l’approvazione finale entro la fine dell’anno”, così in una nota Riccardo Magi, deputato e presidente di Più Europa.

“Purtroppo però basta riascoltare il dibattito a Montecitorio di tre mesi fa, quello sui quotidiani di queste ore e le risposte del governo alle nostre interpellanze sul caso di Federico Carboni per capire che non avverrà perché nelle forze politiche maggiormente presenti in Parlamento domina un atteggiamento paternalistico e da Stato etico nei confronti della libertà di scelta del cittadino sul fine vita”, conclude Magi.

On. Riccardo Magi

Deputato di +Europa

Componente I Commissione Affari Costituzionali

🔊 Listen to this