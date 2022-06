(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 SUD: D’ATTIS (FI), DECONTRIBUZIONE PASSO IMPORTANTE OTTENUTO GRAZIE A IMPEGNO CARFAGNA

“Grazie a Forza Italia e al prezioso supporto che garantisce al Governo, è stato raggiunto un altro importante risultato: la proroga della decontribuzione per le assunzioni nel Mezzogiorno, per tutto il2022. Un passo importante che è stato possibile per l’impegno e la grande capacità del nostro ministro Mara Carfagna e che speriamo preluda al passaggio definitivo e cioè alla stabilizzazione di questa misura. Sostenere il Sud significa avere a cuore l’Italia perché il rilancio delnostro Paese non puòprescindere dalla ripresa del Mezzogiorno. Questo e’ sempre stato nelle corde del nostro partito e del nostro Presidente Silvio Berlusconi che, sin dai suoi governi, ha lavorato con determinazione per abbattere lo storico divario tra nord e sud e perché l’Italia non fosse il Paese a due velocità che i nostri padri hanno conosciuto”. Così, in una nota, il deputato e commissario di Forza Italia in Puglia, Mauro D’Attis.

