CATANZARO Alle 00:20 il personale dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, con il supporto del Nucleo Speleo Alpino Fluviale della sede centrale, è intervenuto lungo la Sp 131 nel comune di San Sostene per il soccorso ad un’autovettura uscita di strada e precipitata per oltre quaranta metri lungo una scarpata impervia. A bordo della vettura, il solo conducente di 70 anni. I vigili del fuoco hanno raggiunto la vettura e prestato le prime cure al conducente ferito, immobilizzato su barella spinale e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale. (News&Com)

