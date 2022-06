(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 SOPRALLUOGO

Scuola Da Feltre, al via i lavori di riqualificazione energetica

In occasione dell’avvio dei lavori di riqualificazione energetica alla scuola Da Feltre, per oltre 1 milione di euro, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron e l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio saranno in sopralluogo domani

alla scuola Da Feltrealle 10.30in contra’ Burci, 20

La stampa è invitata.

