(AGENPARL) – lun 23 maggio 2022 MINISTERO DELLA DIFESA

[cid:image001.jpg@01D86C7C.F5F57B80]

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione

Comunicato Stampa del 23 maggio 2022

Segui le novità dello #statomaggioredifesa live su Twitter (@sm_difesa #UnaForzaPerilPaese) o sul sito www.smd.difesa.it

DIFESA: IN CORSO L’ALLESTIMENTO DELLE TRIBUNE PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

In occasione della celebrazione della Festa della Repubblica del 2 giugno, dopo due anni di assenza per l’emergenza epidemiologica COVID – 19, avrà luogo su Via dei Fori Imperiali lo sfilamento di Reparti e Unità delle Forze Armate, unitamente alle rappresentanze delle istituzioni dello Stato.

Consapevole del disagio provocato alla circolazione, la Difesa ha avviato, secondo tempi e modalità consolidate, l’allestimento delle tribune, anche al fine di dare la possibilità di seguire l’evento.

Sarà possibile per la cittadinanza prenotare i biglietti fino ad esaurimento delle disponibilità tramite il link https://www.difesa.it/Content/2_giugno_festa_della_repubblica_inviti/Pagine/inviti.aspx.

[cid:image002.png@01D86C7C.F5F57B80][cid:image003.png@01D86C7C.F5F57B80][cid:image004.png@01D86C7C.F5F57B80][cid:image005.jpg@01D86C7C.F5F57B80][cid:image006.gif@01D86C7C.F5F57B80]

🔊 Listen to this