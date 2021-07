COSENZA Sono molteplici le attività di controllo svolte in questo periodo dai militari alle dipendenze del Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza guidato dal Tenente Colonnello Vincenzo Perrone. Oltre all’attività d’indagine e di repertazione sugli incendi boschivi che in questo particolare periodo estivo vede impegnato il personale, nei giorni scorsi nel territorio silano si è effettuato un controllo a largo raggio sulla pesca in acque interne, In particolare i militari della Stazione di Spezzano Sila hanno monitorato il Lago Cecita, spesso meta di pescatori. Oltre 40 le persone controllate al fine di verificare il pagamento delle tasse regionali, il possesso dei titoli abilitativi e l’utilizzo di eventuali attrezzature e tecniche vietate. Una quindicina le persone sanzionate, in gran parte stranieri, le quali erano completamente prive di licenza di pesca. (News&Com)

🔊 Listen to this