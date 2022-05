(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 SESSIONE EUROPEA, RANCAN (LEGA): “PASSANO 5 EMENDAMENTI DELLA LEGA: VIA ALLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, MENO ONERI PER BANCHE COOPERATIVE E CASSE RURALI E STABILIZZAZIONE PRECARI DELLA SANITA’”

BOLOGNA, 11 MAG– Semplificazione dell’azione amministrativa, allungamento dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi fissati per la transizione energetica, meno oneri burocratici per le banche di credito cooperativo e per le casse rurali, che così saranno in grado migliorare e offrire più servizi alle piccole comunità cui fanno riferimento. Ma non solo: via libera dall’Aula anche all’emendamento che propone di stabilizzare il personale sanitario assunto durante la pandemia per garantire una sostenibilità dei servizi introdotti grazie ai fondi PNRR e per recuperare le prestazioni sanitarie ancora in sospeso e riuscire così a tagliare le liste d’attesa.

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna riunita in assise per la Sessione europea ha approvato 5 emendamenti presentati dalla Lega.

“Ancora una volta come Lega abbiamo avanzato proposte concrete e di buonsenso che guardano al miglioramento del funzionamento della macchina amministrativa, della sanità regionale e del rapporto fra imprese bancarie e cittadini. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una forza politica collaborativa, che ha come unico traguardo il bene collettivo” commenta Matteo Rancan, capogruppo Lega Er.

