VIBO VALENTIA In particolare, le arterie stradali di Serra San Bruno e dintorni, sono state accerchiate dalle pattuglie fino a tarda notte mediante specifici posti di controllo mirati all’identificazione di tutti i partecipanti che hanno optato per il deflusso tardivo dal rave. In questa fase, in un posto di controllo predisposto dai Carabinieri della Radiomobile di Serra San Bruno è stato intimato l’ALT ad un veicolo condotto da un cittadino francese di 23 anni. Sotto la supervisione della Procura di Vibo guidata da Camillo Falvo è scattata la perquisizione del caravan sul quale viaggiava, a bordo del quale sono stati trovati e sequestrati 50 grammi di hashish, un bilancino di precisone e anche un tirapugni. Il sostituto procuratore Eugenia Belmonte, ha pertanto disposto l’arresto in attesa di giudizio direttissimo che si è tenuto nella giornata di ieri nell’udienza presieduta dal giudice Gianfranco Grillone: arresto convalidato con prescrizione di allontanamento dalla Calabria. Un trentacinquenne calabrese è stato inoltre segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostante stupefacenti poiché trovato in possesso di alcune dosi di cannabis e derivati, eroina e cocaina.(News&Com)

