(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 Il fine settimana di Serie A1 Softballcomincia con le doppiette di Mia Office Blue Girls Pianoro(13-1, 3-0) sul Bussolengo 2.0e del Bertazzoni Collecchio(9-2, 2-0) nei confronti del Taurus-Donati Gomme Old Parma. Finisce in parità (2-7, 8-7) l’attesa serie tra il Poderi dal Nespoli Forlìe Inox Team Saronno.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/news/a1sb-285)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/schedule-and-results)

[CLASSIFICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/standings)

[STATISTICHE](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a1-softball-femminile/stats/general/all)

Risultati 3^ giornata intergirone

Bertazzoni Collecchio – Taurus Donati Gomme Old Parma 9-2 (6°), 2-0

Poderi dal Nespoli Forlì – Inox Team Saronno 2-7, 8-7

Bussolengo 2.0 – Mia Office Blue Girls Pianoro 1-13 (4°), 0-3

Classifiche:

Gir. A: MKF Bollate (13 vinte – 1 perse), .929; Inox Team Saronno (9-5), .643; Mia Office Blue Girls Pianoro (8-4), .667; Head Reborn Sestese (6-6), .500; Bertazzoni Collecchio (6-8), .429.

Gir. B: Poderi dal Nespoli Forlì (11 vinte – 5 perse), .687; RheaVendors Caronno (9-5), .643; Metalco Thunders Castelfranco (6-8), .429; Taurus Donati Gomme Old Parma (4-10), .286; Nuoro Banco di Sardegna (2-10), .167; Bussolengo 2.0 (2-14), .125.

Così in campo domenica 29 maggio:

Head Reborn Sestese – Nuoro Banco di Sardegna

Metalco Thunders Castelfranco – MKF Bollate

Riposa: RheaVendors Caronno

Foto: Alice Nicolini (Inox Team Saronno) vincente in gara uno contro Poderi dal Nespoli Forlì. Sullo sfondo il terza base Giulia Longhi. Credit: Flavia Zanchini

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

🔊 Listen to this