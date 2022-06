Serie A Baseball, poule salvezza – quarto turno

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 La Poule Salvezza si avvicina a raggiungere il giro di boa con un quarto turno dai molti scontri pesanti per evitare di essere assorbiti nella lotta per la salvezza. Torre Pedrera-Longbridge, Athletics-Sala Baganza e Brescia-Ronchi tra le sfide dal maggior peso specifico per la classifica in vista del girone di ritorno.

Nel girone D1, Cagliari e Padova provano a continuare il loro momento di slancio rispettivamente con Ciemme Oltretorrente e Metalco Dragons Castellana, ultimo in classifica a secco di vittorie. Occhi rivolti a Hermes Gonzalez per i patavini dopo i 22 strikeout della settimana passata contro una squadra in difficoltà in attacco, ma con buoni spunti sul monte di lancio. L’Oltretorrente proverà a violare l’imbattibilità di Angioi e compagni sul campo di Iglesias. In Piemonte cercano riscatto e tranquillità in classifica il Settimo, battuta dai sardi lo scorso weekend dopo due sfide combattute, e il Tecnovap Verona che prosegue un’annata fra alti e bassi dopo la sconfitta infrasettimanale contro Padova.

Fine settimana molto caldo nel girone E1 in cui i margini sono molto ristretti per i passi falsi. Sabato pomeriggio, l’Ecotherm Brescia è di scena, come home team, a Ronchi dei Legionari contro i New Black Panthers e, dopo la doppia sconfitta a Senago, è chiamata ad un’impresa contro la coppia Nardi-Rodriguez e contro una squadra che vuole fugare ogni dubbio sulla permanenza quanto prima. Domenica sarà la volta di Platform-TMC Poviglio e Senago in un match – verità su entrambe le squadre e in cui il ruolo dei pitcher stranieri degli emiliani (Almora e Medina) sarà di fondamentale importanza. A Rovigo, Itas Mutua e Sultan Cervignano cercano di sfuggire dalle fauci del fondo della classifica con un doppio confronto significativo tra due squadre che si erano già affrontate nella fase iniziale del campionato (doppio successo del Cervignano).

Nel gruppo F1, il Mediolanum New Rimini prova l’impresa in casa contro il Comcor Modena, leader indisturbato del girone dopo lo sweep con maratona inclusa contro la Crocetta (che riposa questo weekend). I romagnoli, con un Carrillo in ottima condizione, cerca di unire i pezzi del puzzle per raddrizzare la situazione di classifica che avrà un ulteriore movimento nel weekend con la sfida al “Pilastro” di Bologna tra OM Valpanaro Athletics Bologna e Fontana Ermes Sala Baganza, reduce dal primo successo dell’anno contro Rimini nell’ultimo turno giocato due settimane or sono. La solidità dei pitching staff e la continuità dei due lineup terranno banco in due partite molto importanti per il discorso salvezza.

Trama simile nel girone G1 in cui lo scontro diretto in fondo alla classifica a Riccione tra Torre Pedrera Falcons e Longbridge rappresenta un potenziale crocevia per entrambe le squadre, ancora senza successi nella Poule Salvezza. Le due squadre hanno diviso la posta in palio nel confronto svolto durante la prima fase. Nell’altra sfida del gruppo l’Academy of Nettuno, dopo i due successi di autorità contro i bolognesi del Longbridge, ma con l’obiettivo di non sedersi su alcun tipo di alloro, sarà ospite del Big Mat BSC Grosseto 1952 che ha tutte le intenzioni di stabilirsi momentaneamente in testa solitaria alla graduatoria del girone con uno sweep in casa. I grossetani hanno pareggiato la serie contro Macerata anche grazie all’ottima prestazione di Sireus in pedana e proveranno a continuare una stagione in cui rappresentano una delle rivelazioni.

Il programma del quarto turno di Poule Salvezza

Gir. D1 – sabato:Cagliari – Ciemme Oltretorrente, Padova – Metalco Dragons Castellana; domenica: Settimo – Tecnovap Verona

Gir. E1 – sabato: Ecotherm Brescia – New Black Panthers; domenica: Itas Mutua Rovigo – Sultan Cervignano; Platform-TMC Poviglio – Senago.

Gir. F1 – sabato: Mediolanum New Rimini – Comcor Modena; domenica: OM Valpanaro Bologna Athletics – Fontana Ermes Sala Baganza. Riposa: Farma Crocetta

Gir. G1 – sabato: CSA Torre Pedrera Falcons – Longbridge 2000; domenica: Big Mat BSC Grosseto 1952 – Academy of Nettuno. Riposa: Hotsand Macerata

Classifiche.

Gir. D1: Cagliari (6-0), 1.000; Padova (5-1), .833; Tecnovap Ver (3-3) .500; Ciemme Oltr e Settimo (2-4), .333; Metalco Cas (0-6), .000.

Gir. E1: Platform-TMC Pov, NBP Ronchi, Itas Mutua Rov (4-2), .667; Sultan Cerv (3-3), .500; Senago (2-4), .333; Ecotherm Bre (1-5), .167.

Gir. F1: Comcor Mod (4-0), 1.000; OM Valpanaro Bo (2-2), .500; Mediolanum Rim e Farma Cro (2-3) .400; Fontana Ermes Sala B. (1-3), .250.

Gir. G1: Big-Mat Gr e Hotsand Mc (5-1) 833; Academy Net (2-2) 500; Longbridge (0-4) e CSA T. P (0-4), .000.

Nella foto di copertina di PhotoBass un arrivo a casa base durante la partita della prima fase tra Torre Pedrera e Longbridge.

🔊 Listen to this